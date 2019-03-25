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澳洲達爾文港租給中國99年　3年就反悔「愚蠢的交易」

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▲▼達爾文港。（圖／翻攝自google map）

▲達爾文港。（圖／翻攝自google map）

記者林彥臣／綜合報導

澳洲的北領地自治區在2015年與中國嵐橋集團簽署出租達爾文港的合約，嵐橋集團以5.06億澳元（約新台幣113億）取得99年的經營權，也就是2114年租約才會到期。但是才出租3年多，澳洲方面就出現了反悔的聲音，甚至認為當初怎麼會簽這麼愚蠢的交易。

根據澳洲廣播公司報導（Australian Broadcasting Corporation），嵐橋集團在2015年10月一次性付清5.06億的租金，取得長達99年的經營權，但3年過去澳洲部分人士對此感到芒刺在背的焦慮感。

查爾斯達爾文大學（Charles Darwin University）研究中國國際戰略的學者蓋瑞克（John Garrick）表示，即使澳洲聯邦政府現在想收回港口的租賃權，也毫無正當性可言，「除了感覺很蠢之外，完全沒有足夠的事證能夠強調收回的正當性，當初到底是為甚麼會簽下這種荒謬的租約？當這些錢都花掉之後，卻還有96年的合約要履行」。

澳洲智庫澳洲國防協會（Australia Defence Association）的執行董事詹姆斯（N
eil James）也同意這樣的說法，「做任何事都為時已晚，要取消租約就必須付巨額的賠償金給對方，北領地政府做出如此愚蠢的決定，簡直是拿澳洲的自由與戰略安全去冒險，戰略風險可以控制，但無法完全消除，而且澳洲政府也會為了風險管理而付出成本，這是不只牽涉到澳洲的國安問題，面對中國對南海爭議所採取的行動，身為美國盟友的澳洲也將做出相應的反制措施」

詹姆斯說，「總而言之，我對未來30年感到惶恐，更不用說還有96年的租約」。

蓋瑞克說，觀察中國近年對貧窮的太平洋國家的交涉模式可以發現，中國已經發展出一套「布局藍圖」中國提供貸款給斯里蘭卡興建基礎建設。當斯里蘭卡無力償債，中國將取得那些基礎建設的控制權。

事情都發生在那些國家遭逢經濟陷入困境之際，以經濟發展的名義來進行，與達爾文港的狀況類似。北領地政府目前正經歷財政危機，以及經濟下行嚴重的問題。

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關鍵字：達爾文港,嵐橋集團,紐澳要聞

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