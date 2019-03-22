川普承認以色列戈蘭高地主權　俄羅斯譴責：不負責任

▲戈蘭高地（Golan Heights）。（圖／路透社）



記者林彥臣／綜合報導

美國總統川普主張承認以色列對戈蘭高地擁有主權，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）的聲明指出，改變戈蘭高地地位將違反聯合國決議，川普的聲明是不負責任。

根據俄羅斯媒體塔斯通訊社（TASS）報導，扎哈羅娃指出，「我們認為今天發表這些言論是不負責任的，這對解決中東問題進程造成負面影響，導致該地區更加不穩定。」

扎哈羅娃強調，國際社會應該體認到穩定中東才是主要任務，而不是引發新的戰爭，加劇已經存在的衝突。

美國總統川普在推特表示「是時候承認以色列對戈蘭高地的主權」。引發敘利亞強烈譴責，會用盡一切手段奪回戈蘭高地。

戈蘭高地是以色列在1967年「六日戰爭」中所佔領的土地，但國際上普遍認為是敘利亞領土。1981年以色列議會通過了《戈蘭高地法》，單方面宣佈對該地區擁有主權。

▲戈蘭高地（Golan Heights）的以色列領地與邊界可看到以色列反導彈系統。（圖／路透社）



戈蘭高地位於敘利亞西南部，西面與以色列接壤，南北長71公里，中部最寬處約43公里，面積1800平方公里（其中以色列控制1200平方公里），具有豐富的水資源，居民約15,000人多為穆斯林，大部分的居民也拒絕加入以色列國籍，保留敘利亞國籍，從戈蘭高地可以俯瞰以色列加利利谷地，也有公路直通敘利亞首都大馬士革，只有60公里路程，因此戈蘭高地對敘利亞與以色列兩國都是戰略位置非常重要的區域。