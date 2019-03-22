「最鐵盟友」土耳其拒挺川普：不允許佔領「戈蘭高地」合法化

▲戈蘭高地（Golan Heights）的以色列領地與邊界可看到以色列反導彈系統。（圖／路透社）



記者林彥臣／綜合報導

美國總統川普日前在推特中拋出承認以色列對戈蘭高地主權議題，國際間紛紛對此表態。美國在中東「最鐵盟友」土耳其在這件事情上卻表態不挺川普，認為併吞戈蘭高地將會面臨新危機，無法接受佔領戈蘭高地合法化。

根據《法新社》報導，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）在伊斯坦堡舉行的伊斯蘭合作組織（OIC）表示，關於美國總統川普對戈蘭高地所發出的不幸聲明，使地區陷入了新的危機邊緣，「我們永遠不會允許對戈蘭高地的佔領合法化」。

▲ 土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdoğan）。（圖／路透社）



戈蘭高地是以色列在1967年「六日戰爭」中所佔領的土地，但國際上普遍認為是敘利亞領土。1981年以色列議會通過了《戈蘭高地法》，單方面宣佈對該地區擁有主權。

當川普在推特中拋出承認以色列對戈蘭高地主權議題之後。敘利亞對此強烈譴責，這是不負責任的言論，將「用盡一切手段」奪回戈蘭高地。

戈蘭高地位於敘利亞西南部，西面與以色列接壤，南北長71公里，中部最寬處約43公里，面積1800平方公里（其中以色列控制1200平方公里），具有豐富的水資源，居民約15,000人多為穆斯林，大部分的居民也拒絕加入以色列國籍，保留敘利亞國籍，從戈蘭高地可以俯瞰以色列加利利谷地，也有公路直通敘利亞首都大馬士革，只有60公里路程，因此戈蘭高地對敘利亞與以色列兩國都是戰略位置非常重要的區域。