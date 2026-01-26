「想回家、肚子餓」失智翁街頭徘徊　枋寮警一碗熱食助返家

▲枋寮警方助郭姓男子返回住處。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

65歲屏東縣東港鎮郭姓男子迷途枋寮鄉大庄村內徘徊，枋寮警分局執行巡邏勤務發現，郭男表示「想回家」、「肚子餓了」，警方查出身分帶回派出所提供熱食，發現其為緊急協尋人口，隨即妥善安置並通知相關人員，順利助其平安返家。

枋寮警分局東海派出所警員夏群凱、彭榆筑，日前執行勤區查察勤務，於轄內大庄村德聖路段，發現一名男子獨自在街道上徘徊，疑似迷途。

員警見狀主動上前關懷，發現他語意不甚清楚，溝通能力受限，疑似有失智情形。僅不斷表示「想回家」、「肚子餓了」等語。經員警耐心溝通後得知他身分，便以警政資訊系統進行查詢，赫然發現他不僅領有重度身心障礙證明，更被通報為緊急協尋失蹤人口。

員警將他帶返派出所完成撤尋程序，及提供泡麵及飲水供其果腹。經了解，65歲的他獨居東港鎮，因罹患重度失智症，平時由里長及社福單位定期關懷送餐，惟當日外出後，徒步遊蕩至枋寮鄉。所幸員警主動關懷及時尋獲及安置，避免他流落街頭發生危險，里長趕抵後，對員警的積極與熱心表達萬分感謝。

枋寮分局長盧恒隆表示，員警發揮服務熱忱，積極主動，樹立警察良好形象，殊值嘉勉。另提醒家中如有年長或精神狀況不佳者，應避免讓其單獨外出，或佩戴附有聯絡方式的配件，以利警方迅速辨識身分及聯繫家屬。