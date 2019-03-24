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廣島吳市直擊「親潮級」潛艦　軍事迷拍照熱點曝光

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▲▼親潮級潛艦,日本海上自衛隊,海自,潛艇,潛水艇,廣島吳基地,柴電潛艦。（圖／記者李毓康攝）

▲親潮級潛艦。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者李毓康／廣島吳市報導

日本自衛隊為因應區域局勢的變化，近年來持續加強海軍實力，包括已經將潛艦數量提升到19艘，2021年更打算把潛艦數量增加到22搜，包括最新服役的蒼龍級潛艦「翔龍號」以及出雲級航母「加賀號」都部署在廣島吳市的吳港海軍基地，更顯示吳港戰略地位的重要性。

▲▼親潮級潛艦,日本海上自衛隊,海自,潛艇,潛水艇,廣島吳基地,柴電潛艦。（圖／記者李毓康攝）

吳市位於廣島西南部臨瀨戶內海，自明治時期即為日本海軍重鎮，潛艦部分與橫須賀軍港同為日本海自最重要的潛艦母港之一。距離JR吳市車站轉搭公車只需十五分鐘車程，有一個名叫ALLEY烏鴉小島公園的地方，可直接看到駐港的艦隊，此處也一直都是軍事迷拍攝的熱點。

▲▼親潮級潛艦,日本海上自衛隊,海自,潛艇,潛水艇,廣島吳基地,柴電潛艦。（圖／記者李毓康攝）

當天有兩艘親潮級的潛艦與一艘蒼龍級潛艦停泊在港內，不時有自衛隊員進出進行一些訓練的科目，周遭還有一些訓練艦以及補給艦等停泊。近年來日本自衛隊一直努力要打破與一般國民之間的無形隔閡，不時舉辦例如基地開放與登艦觀覽等等的活動試圖拉攏民眾的好感，吳港雖為軍港，但港內依然有定期讓觀光客搭乘的遊覽船可搭乘，更近距離的欣賞各式艦艇，此種開放的態度似乎很值得我國軍仿效。

▲▼親潮級潛艦,日本海上自衛隊,海自,潛艇,潛水艇,廣島吳基地,柴電潛艦。（圖／記者李毓康攝）

停泊在吳港海軍基地的親潮級潛艦，為1998年至2008年間所建造的常規柴電動力潛艦，船體從「淚滴型」改為「葉捲型」以增加船艙內部的空間，變得更適合人員的適居性，潛行極速20節（約時速36公里），自持力可連續潛航至少3週，乘員可以達到70名。

▲▼親潮級潛艦,日本海上自衛隊,海自,潛艇,潛水艇,廣島吳基地,柴電潛艦。（圖／記者李毓康攝）

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