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雨傘革命領袖黃之鋒致「韓國瑜公開信」：迎合統戰台灣終招損失

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▲▼黃之鋒在臉書發出給韓國瑜的公開信。（圖／翻攝自黃之鋒 Joshua Wong臉書）

▲黃之鋒在臉書發出給韓國瑜的公開信。（圖／翻攝自黃之鋒 Joshua Wong臉書）

大陸中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜今22日起展開港澳深廈行，首日抵達香港，在禮賓府與香港特首林鄭月娥會面，並與中出商會簽下7合約，總額23億元的訂單。對此雨傘革命領袖之一的黃之鋒在臉書發出「致韓國瑜公開信」，開頭就指出迎合中共統戰 台灣終招損失。

黃之鋒全文如下：

得悉韓市長旋風式訪港，且在親共貿易商會的簇擁下，抵埗半天已為高雄市簽下八張農漁產品等採購合約。此行所謂的「經濟之旅」首站收穫豐富，但身為香港市民，卻對高雄的未來感到擔憂。

一國兩制變質 始於經濟統戰

韓市長以「政治零分經濟一百分」為執政綱要，目標清晰，但兩岸四地關係複雜，顯然不只有經濟交流。市長未必了解，自香港與中國簽署《更緊密經貿關係的安排》(CEPA)後，香港經濟及產業結構已逐步向中國傾斜；當年經濟下行時，港府大興土木，又開放自由行制度，實則加快兩地生活融合，增加中國在香港的影響力。表面的經濟利益，根本未能實質改善市民生活，反而物價上漲，樓價高企。如此種種再三說明，「一國兩制」包裝的商機，只是鏡花水月。

所以韓市長誇口「高雄、香港兩地一家親」，未免言重。觀乎香港經濟及社會失衡狀況，台灣人民更應慎重思考：當經濟和生活上依賴中國，政治及意識形態上將更難擺脫紅色權力。

全面控制香港 中共圖窮匕現

時至今日，北京對港實施「一國兩制」的方針已易轍為「全面管治權」。中共假港府之手肆無忌憚破壞香港法治，以法律作為政治武器，篡改選舉結果；又制定多項箝制自由的惡法。「一國兩制」已淪為騙局。

既然韓市長多番強調「拼經濟」，更應顧及台商權益及人身安全。但中國法律體制不堪，風險往往難以預測。以香港為例，近年有港商往大陸設廠投資捲入民事糾紛，竟被刑事起訴，現在大陸服刑逾十年。最近，港府更藉一宗台灣發生的謀殺案，提出修訂《逃犯條例》和《刑事事宜相互法律協助條例》，引來國際商會反響。修例一旦通過，不但影響港人自由和權利，更將嚴重影響到每年上百萬赴港經商、求學民眾的安危。

▲▼ 韓國瑜　拜會合信集團　 。（圖／高雄市政府提供）

▲韓國瑜香港行致詞。（圖／高雄市政府提供）

迎合中共統戰 台灣終招損失

遙望寶島，香港人之所以嚮往台灣民主選舉制度，乃因公民享有平等選舉權利，選出和監督執政者。韓市長月前回應中共總書記習近平《告台灣同胞書》時，曾言「不要懷疑台灣人民追求民主自由的決心」，足見 閣下心繫台灣人民真正的福祉。

但今天韓市長卻主動迎合中共統戰，甫下機便立即與專職統戰的中聯辦主管會面，又與中共在港代表中聯辦主任王志民會談，前倨後恭之態教人扼腕惋惜。韓市長將高雄比喻為「吃過毒蘋果的白雪公主」，但市長可知迎來的白馬王子，會帶來斷送自由權利的「死亡之吻」？

作為享譽全球的國際經濟城市，現在外商卻紛紛對香港前景表達憂慮。縱然韓市長今天未有回應記者，會否接受一國兩制「台灣版本」，但近年國際社會憂慮香港的自由權利日漸收窄，不利投資，已為對岸人民舉出清晰有力的見證。

1996年次的黃之鋒，站在佔中青春浪潮的浪頭上。（圖／路透社）

▲黃之鋒。（圖／路透社）

今日香港，明日台灣。謹請韓市長拼經濟的同時，不忘以「一國兩制」為鑑，盡責地守護高雄以至台灣人民的自由和權利，莫縱容中共統戰侵害台灣。

黃之鋒是2014年雨傘革命的領袖之一，不時也會關心台灣的政治局勢，2017年甚至傳出低調來台疑似參加太陽花領袖林飛帆的婚禮。

ET快訊
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關鍵字：黃之鋒,雨傘革命,韓國瑜,粵港澳要聞

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