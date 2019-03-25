紐總理「手語哥」生動翻譯搶鏡！　成「包容的象徵」感動萬人

▲ 溫特站在紐西蘭總理阿爾登身旁。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

紐西蘭基督城15日發生該國史上最慘重的恐攻槍擊，17分鐘的屠殺造成至少50人死亡。紐國總理阿爾登（Jacinda Ardern）召開記者會時，右後方站了一名高大的年輕男子溫特（Alan Wendt），用手語生動地比畫，富有感情的詮釋感動了許多人。《華盛頓郵報》指出，溫特成為了「紐西蘭對於恐攻的包容性回應」的象徵。

阿爾登21日表示，「在3月15日，我們的歷史永遠改變了。現在，我們的法律也將改變。我們今日代表所有紐西蘭人，宣布加強槍枝法，讓我們的國家成為一個更安全的地方。」她宣布，紐西蘭禁止使用所有軍用類半自動武器（MSSA）和突擊步槍，而其他相關零件和高容量彈匣均會被禁止。

Privileged to be at @HFSPorirua Primary School careers evening. Fun seeing kids build communication confidence and lear about different careers. Fun to show them beauty of signed languages like #NZSL and of interpreting #1nt #NeverTooEarlyTooDream pic.twitter.com/DxgvH4jeTS — Alan Wendt (@alanjwendt) March 14, 2019

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溫特站在總理身旁，將所有話語傳達給聽障人士，以行動代表阿爾登將所有人納入她傳達訊息的對象之內，表達紐西蘭「舉國同悲」。一位網友表示，看到記者會上有手語，對紐西蘭社會的善解人意、包容性非常驚艷。另一名網友則對溫特翻譯的速度相當佩服，便寫道，「他的速度可以多快呀？」

溫特出生於奧克蘭，是薩摩亞移民之子。他在威靈頓的維多利亞大學選修手語，第一堂課就大受聽障教授感動，從此踏上這條路，也在紐西蘭失聰者協會（Deaf Aotearoa）效力。他受訪時曾說，比手語時，並不是要學對方的模樣，但是必須盡力呈現說話的方式、語意，或是言外之意，「身為一位翻譯，你必須夠靈活，以配合一段談話的方向。」

報導指出，手語是紐西蘭三種官方語言的其中之一，另外兩種是英語和紐西蘭原住民的毛利語。根據紐西蘭人權委員會，紐國人民有權在法庭審理時，使用紐西蘭手語或毛利語的譯者，而多數學校也教授毛利語。毛利語和手語分別在1987年和2006年成為官方語言。