紐總理「手語哥」生動翻譯搶鏡！　成「包容的象徵」感動萬人

▲ 溫特站在紐西蘭總理阿爾登身旁。(圖/達志影像/美聯社)



國際中心/綜合報導

紐西蘭基督城15日發生該國史上最慘重的恐攻槍擊,17分鐘的屠殺造成至少50人死亡。紐國總理阿爾登(Jacinda Ardern)召開記者會時,右後方站了一名高大的年輕男子溫特(Alan Wendt),用手語生動地比畫,富有感情的詮釋感動了許多人。《華盛頓郵報》指出,溫特成為了「紐西蘭對於恐攻的包容性回應」的象徵。

阿爾登21日表示,「在3月15日,我們的歷史永遠改變了。現在,我們的法律也將改變。我們今日代表所有紐西蘭人,宣布加強槍枝法,讓我們的國家成為一個更安全的地方。」她宣布,紐西蘭禁止使用所有軍用類半自動武器(MSSA)和突擊步槍,而其他相關零件和高容量彈匣均會被禁止。

Privileged to be at @HFSPorirua Primary School careers evening. Fun seeing kids build communication confidence and lear about different careers. Fun to show them beauty of signed languages like #NZSL and of interpreting #1nt #NeverTooEarlyTooDream pic.twitter.com/DxgvH4jeTS