泰國大選紐西蘭「海外選票」來不及送達　直接當廢票

▲泰國國會大選過程卻爭議不斷。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

泰國大選在24日落幕，但是開票過程不斷傳出爭議，包括紐西蘭1542張海外選票因為無法在24日下午5時送達各投開票單位，因此無法計入選票，憲法維護協會秘書長西素萬（Srisuwan Janya）認為選委會涉及違法行為，不排除因此控告選委會「選舉無效」。

綜合外媒報導，憲法維護協會秘書長西素萬表示，在紐西蘭的泰國公民合法行使投票權利，但選委會只因為選票無法在24日下午5時以前無法送達，就認定這些選票無效，這樣的認定是違法行為，「這可能導致3月24日的選舉結果是不誠實的結論」，希望選委會考慮將這些選票納入計算，否則他會向憲法法院提出選舉無效之訴。

泰國駐紐西蘭大使達奈（Danai Menabodhi）也對1542張選票作廢發表遺憾聲明，大使館了解到所有選民的感受，感當失望和極度遺憾，在這次大選當中沒有聽到紐西蘭合格選民的聲音，大使館與志工花了2個多月準備提前投票，於3月4日~3月16日期間，在威靈頓大使館、奧克蘭、布倫亨的投票站進行。

達奈表示，選票信封於3月17日進行分類，於3月18日送抵威靈頓的航空貨物發送站，該航班預計3月19日抵達泰國，但是運輸因素不是大使館方面所能夠掌控。

泰國選委會主席逸提蓬（Ittiporn Boonpracong）24日晚間表示，紐西蘭航空於3月21日分送了郵件，將該郵件送到了泰國航空公司，在3月22日這個袋子才被發現，在3月23日晚間送到泰國，在3月25日下午5時投票時間已經結束，麻袋還放在泰國的貨物倉庫當中。

這是泰國2014年5月軍事政變後，首次舉行國會大選，領導政變的帕拉育（Prayuth Chan-ocha）推翻了前總理盈拉（Yingluck Shinawatra）政府，盈拉之後與哥哥塔克辛（Thaksin Shinawatra）一樣流亡海外。此次全國5100萬名選民將選出眾議院500席議員，其中350席由各選區直接選出，其餘150席依政黨得票比例分配。選舉結果原先預計當天公布，但官方宣布延至今日。

▲ 泰國現任總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）。（圖／達志影像／美聯社）



截至25日中午為止，泰國選委會開出了約94%的選票，挺軍政府的公民力量黨（Palang Pracharat）得票數最高，約793餘萬票，緊接著是為泰黨（Pheu Thai）的742萬餘票。不過，以區域議員席次來說，為泰黨的席次暫居第一，預估可拿下135席，接著是公民力量黨的117席。

泰國選委會25日公布350席區域眾議員各區最高得票數的名單，29日公布各黨總得票數，5月9日才會公布最後的正式結果。