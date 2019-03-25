紐國總理阿德恩將訪北京　會晤習近平「修補緊張關係」

▲紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）。（圖／達志影像／美聯社）

大陸中心／綜合報導

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）今（25）日宣布，她將在31日出訪中國，並與中國國家主席習近平會晤。大陸外交部發言人耿爽在下午的例行記者會上表示，中新兩國領導人將就中新關係及共同關心的問題深入交換意見，為中新全面戰略夥伴關係注入新的動力。

綜合外媒報導，阿爾登（Jacinda Ardern）將在31日出訪紐國最大貿易伙伴中國，並在北京與中國國家主席習近平會晤，於4月2日啟程返國。阿爾登曾在去年表示計劃訪問中國，但從未正式宣布訪問日期。

▲阿爾登3月22日來到基督城，和人民一同為清真寺槍擊案罹難者默哀2分鐘。（圖／達志影像／美聯社）

由於紐西蘭政府通訊安全局去年以造成重大國家資訊安全為由，禁止國內最大電信商Spark採用華為5G設備，讓兩國關係緊張。阿爾登坦言，（紐國）與中國關係複雜，但駁斥與這個最大貿易夥伴國「關係出現裂痕」這樣的說法。

大陸外交部今天召開例行記者會，發言人耿爽在會上表示，應國務院總理李克強邀請，紐西蘭總理阿爾登將於3月31日至4月1日對中國進行正式訪問。

耿爽透露，阿爾登總理此次訪問中國是她就任紐西蘭總理後首次訪華，訪問期間，中新兩國領導人將就中新關係及共同關心的問題深入交換意見。他還說，我們希望此訪有助於雙方加深了解互信，拓展各領域交流合作，為中新全面戰略夥伴關係注入新的動力。

由於紐西蘭基督城清真寺日前才發生重大槍擊案，造成50人不幸喪命。阿爾登表示，原本預定訪問久一點，但目前全國仍在哀悼，不宜在國外停留太久，因而縮短行程。