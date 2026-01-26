霍諾德登101　突定格調整耳機「竟是在挑歌曲」！歌單曝光

▲美國自由攀岩名將霍諾德。（圖／記者李毓康攝）



記者施怡妏／綜合報導

美國攀岩奇才霍諾德（Alex Honnold）25日寫下新紀錄，僅耗時1.5小時便成功徒手征服508公尺高的台北101。攀登途中，耳機訊號不佳，他一度在高空停下調整耳機，事實上，霍諾德過去受訪提到，進行高難度攀登時，習慣戴上耳機聆聽「工具樂隊」（Tool）的音樂，以維持節奏與專注力。

攀登習慣聽音樂 選播工具樂隊（TOOL）作品



霍諾德在攀爬過程中，突然停在牆面節點處，整個人定格在半空中，讓主持人與現場觀眾當場嚇了一跳，一度以為出現突發狀況；原來，他只是暫時停下來調整耳機與播放的音樂。真相曝光後，主持人忍不住笑出聲來，直呼「他只是想嗨起來！」

根據霍諾德的故鄉沙加緬度的媒體《沙加緬度蜜蜂報》指出，霍諾德當時詢問執行製作詹姆斯史密斯（James Smith），能否聽到自己的聲音，並請求「詹姆斯，你們要幫我把音樂放回來嗎？」

事實上，霍諾德過去多次在媒體報導與訪問中提到，他在進行高難度攀登時，習慣戴上耳機聆聽音樂，歌單則是美國重金屬樂「工具樂隊」（Tool）的音樂，風格節奏強烈且前衛，能幫助他維持節奏與專注力。

霍諾德也曾說明，此次攀登台北101僅攜帶最基本的必要裝備，音樂是協助他穩定動作與步調的重要元素之一，因此耳機音樂中斷，才會在高空短暫停下進行處理。