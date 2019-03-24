盧秀燕代言「東勢茂谷柑」　產地直送東森購物台買得到

記者李忠憲／台中報導

東勢茂谷柑遠近馳名，台中市政府農業局特別與電視購物台東森購物合作行銷，提供免費平台，讓產地直銷的茂谷柑可以讓更多消費者品嘗到。市長盧秀燕也錄製影片擔綱代言人，她說，「多吃茂谷柑有益健康，可養顏美容，歡迎民眾選購。」

▲市長盧秀燕拍影片行銷茂谷柑，並感謝東森購物提供免費平台。（圖／台中市政府提供）

東勢區茂谷柑因為品質優良，廣受消費者青睞。今年因為盛產，台中市政府日前已協助外銷20噸茂谷柑至馬來西亞、35噸到新加坡，開拓國際市場。東勢區農會也與電視購物台東森購物合作，將在3月26日下午2點，在電視購物台47頻道賣茂谷柑，並邀請市長盧秀燕代言，錄製影片介紹。

盧秀燕在影片中表示，台中東勢茂谷柑色澤漂亮、皮薄，肉質鮮甜多汁，現在正是產季，新鮮好吃。多吃茂谷柑有益健康、養顏美容，歡迎民眾選購。她也特別感謝東森購物台提供免費的平台，讓東勢茂谷柑產地直送，與市府共同行銷優質農產品。

中市農業局表示，這次由東勢農會首次與東森購物合作，以產地直銷方式、收入直接交由農民，可發揮對在地果農最大的支持效果。希望透過產地直銷方式，讓農民獲得最大收益，也進一步向更多消費者行銷，認識台中在地好滋味。

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