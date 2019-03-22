台中大巨蛋列最重要政見　盧秀燕編1300萬元規劃費

▲盧秀燕將大巨蛋興建案列為任內重要政見。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕22日下午加開市政會議，討論80億多元追加減費用，其中她列為最重要政見的兩項場館工程，一是會展中心，一是大巨蛋，前者23日動土，後者則已編1300萬元規劃費，要打造台中市成為運動城市。

為了趕在四月市議會開議，市政府下午四點加開市政會議，盧秀燕表示，因應新的執政團隊，有新的執政重點，因此調整部份預算編列，但是好的政策還是會延續。

盧秀燕表示，她相當重視老人福利，包括恢復老人健保補助、敬老愛心卡、老人假牙補助、學前教育補助，另外，打通大智路工程、足球場和國際壘球場興建及自行車道改善案等，這次追加減預算案，歲入淨追加72億多元，歲出淨追加80億多元，短差7億多元，將透過舉債籌措財源，她要求局處首長編列預算時，該花就花，該省就省，珍惜人民納稅錢。

▲盧秀燕下午加開市政會議。（圖／記者鄧木卿攝）

她還提到，她有兩項重大的場館工程政見，一是會展中心，一是大巨蛋，台中盼望20多年的會展中心將在明天動土，不再只是紙上作業，斥資58億元，是市政府重大的投資案，以後企業界要參展，不用要拎著皮箱，跑到台北，或是美國、德國，甚至也可發展會展經濟，讓各國企業來台中參展。

另一項是大巨蛋，她已編列1300萬元前置規劃費，地點初步選在十四期重劃區，在洲際棒球場附近，未來將打造台中市成為運動城市。