韓國瑜應參加國民黨總統初選？　盧秀燕：我再想想

▲盧秀燕對於洪秀柱希望韓國瑜參加初選一事，表示自己要再想想。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

針對國民黨前主席洪秀柱認為韓國瑜應參加總統黨內初選一事，台中市長盧秀燕22日表示，這件事情各有利弊得失，國民黨是很大的政黨，總統大選是全國最重要的選舉，因此總統候選人的產生，有黨的機制，尤其黨內人數很多，基層各個黨員的意見都有優劣點，都要給予尊重，這部分她會再想想，暫時無法評估，不過黨內會有一定的組織，透過這些組織集思廣益，將會產生合適的候選人。

至於韓國瑜是否是適合降「神獸」的「羅漢」? 盧秀燕表示，韓國瑜日前曾比喻民進黨就像是會36變的「神獸」，自己這段期間勤跑基層，基層對於國民黨目前潛在的候選人都相當有信心，如果將民進黨比喻為「神獸」，國民黨就有好多位降「神獸」的「羅漢」及大師。

她還說，目前基層展現出來對國民黨總統大選勝選的信心，也顯現出民進黨中央執政並未回應到民意的訴求，比如中火該降載時不降載，該拆除機組也不拆機組，根據資料，自己從上任到3月18日這段時間，協和電廠發電量比中火小很多，卻降載了1億4千多萬度電量，中火卻僅降載3千多萬度電量，換算只有協和電廠的4分之1而已，對於減緩空汙效果相對有限，因此不論拆除機組或降載，中央都沒有回應地方民意的要求，這才是民進黨失去民心的原因，也是基層對國民黨有信心的原因。