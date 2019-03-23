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國民黨應團結　盧秀燕：不要穩贏賭局變輸賭

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▲盧秀燕希望國民黨團結。（圖／記者鄧木卿攝）

▲盧秀燕希望國民黨應團結，不要讓贏賭變輸賭。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕23日對於國民黨有意要徵召韓國瑜領表參加黨內初選，她認為，不管是直接徵召還是直接領表，她不是那麼在意，最重要的是要贏，千萬不要辜負人民的期待，讓原本會贏的一場賭局，到最後卻輸掉，因此希望國民黨這個時候要團結。

盧秀燕上午主持水湳國際會展中心動土儀式後接受訪問表示，現在民心思變，大家可以看到民進黨的政策可以說是非常失去民心，所以大家對國民黨有期待，國民黨內人才濟濟，但國民黨內部有自己的規則，一個這麼大的政黨經年累月在參選，有一定的初選機制。

至於什麼樣的機制，她沒有太大的強求，因為只要能夠選出好的國家領導人，只要能夠勝選，都是心目中夢幻的總統候選人，到現在為止國民黨內有好幾位都具有同樣的條件，包括韓國瑜，朱立倫等，他們都很夠格，但國民黨是個大黨，必須要有一定的黨的規則。

此外，國民黨有很多的選舉經驗，像這次六都市長選舉，她算是比較早出現，去年二月份就被提名，但是像韓國瑜就比較晚出現，所以提名不在早晚，而是選出能贏的候選人，有理念的候選人比較重要。

另外，她覺得國民黨可以比民進黨晚一點出牌，看牌出牌，民進黨預計四月底就會產生候選人，到底是小英會勝選，還是賴清德會勝選，還是英賴配，老實講都有可能，不知道他們會往哪發展，因此不同的民進黨候選人組合，國民黨可以用不同的牌來因應，稍為比民進黨晚一點點並沒有關係。

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關鍵字：盧秀燕,韓國瑜

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