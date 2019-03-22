韓國瑜稱「民進黨癒合力像妖怪」　盧秀燕：國民黨有降魔羅漢

▲盧秀燕說，盡管民進黨癒合力像妖怪一樣，但不用擔心，國民黨有降伏怪獸的羅漢。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者鄧木卿／台中報導

高雄市長韓國瑜日前受訪時直言，盡管民進黨初選看似混亂，彼此殺到眼紅，但癒合力像妖怪一樣，國民黨應有所警惕，台中市長盧秀燕22日回應表示，不用擔心，國民黨內有降伏怪獸的羅漢。

前行政院長賴清德宣布投入民進黨總統初選，向總統蔡英文逼宮，為政壇投下震撼彈，韓國瑜日前受訪時表示，盡管民進黨初選如何紛擾、殺到眼紅，「你會發現它像個妖怪，手臂砍掉，第二天民進黨就長出個手臂！腦袋砍掉，第二天就長個腦袋出來！」

盧秀燕上午參加第三屆里長研習會時表示，雖然韓國瑜說民進黨癒合力像妖怪，不過，不用擔心，即使如此，國民黨內仍然有降怪獸的羅漢、大師，像韓國瑜、朱立倫等，所以基層非常有信心。

韓國瑜率團到港澳拚經濟，台中市副市長令狐榮達等人也前往大陸，盧秀燕說，現在一定要拚經濟、拚經濟、再拚經濟，但拚經濟不是在家裡面拚經濟，一定要走出去交朋友，跟大家爭取訂單，促進兩岸文化交流。

她透露，這次令狐副市長帶團出去，效果很好，爭取相當多訂單，另外一個也很有眉目，希望做一個台中專售中心，出台中的貨到大陸去，透過泉州行銷全世界，這是長期性的，不是臨時性中心，希望在大陸設立據點，可以把台中的貨銷出去，總而言之就是交朋友，拼經濟。