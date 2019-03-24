驚悚瞬間影片曝光！速霸陸打滑煞不住右切噴飛　酒駕男墜30m慘死

▲▼國道轎車失控噴飛。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

24日清晨7時許，一輛白色速霸陸休旅車行經新北市台65線快速道路南向5公里處，疑似因車速過快，失控跨越機車引道，在撞上路燈桿後翻覆，由30米高處摔落至新莊堤外到西盛公園，36歲陳姓駕駛雖緊急送醫仍在上午8時許傷重不治，事發畫面曝光，讓人怵目驚心；經酒測後發現，陳男酒測值高達1.2mg/l，初步判定為酒駕釀禍。

▲▼國道轎車失控噴飛。（圖／記者陳以昇翻攝）

根據警方調查，白色休旅車當時在65快速道路上高速行駛，經過新莊接板橋的彎道時，疑似因車速過快來不及煞車，一路打滑，車頭跨越機車引道後，撞上超過半個人高的圍籬，翻落至越堤道的公園內。

警方獲報後在西盛公園的溜冰場旁，發現摔落的白色轎車，此時陳男已無生命跡象，救護人員緊急將他送往署立台北醫院搶救。警方在陳男車上及周圍，找到陳男的皮包、手機及一些私人物品，包括簽過章的本票、契約書、名片等，發現陳男疑似是一間咖啡機的業務主任。

警方初步抽血後發現，陳男有飲酒情事，酒測值更高達1.2mg/l，疑似是酒駕釀禍，詳細肇事原因仍有待釐清。

▲▼台64線快速道路速霸陸翻落。（圖／記者趙永博攝）

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