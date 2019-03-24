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黨中央徵召登記2020初選！韓國瑜幽默「被逼洗衣服」：回去再討論

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記者吳奕靖、蔡浩祥、林姸君／澳門－台北連線報導

據傳國民黨中央內有共識，可能會以「徵召領表」方式，讓人氣旺的高雄市長韓國瑜「被動加入」2020國民黨總統初選，引起外界關注。對此韓國瑜24日在澳門表示，「我想我們回去再好好商量，我沒有鬆口，一切等回去再討論。」留給大家無限想像。

▲▼韓國瑜針對劉結一是否現身問題回應。（圖／記者蔡浩祥攝）

▲韓國瑜接受媒體聯訪。（圖／記者蔡浩祥攝）

市長韓國瑜24日一早準備前往澳門馬會參訪前，接受媒體訪問時表示，很想引進賽馬場，但牽涉法律問題，還有市民的接受度、議會的態度，經驗若不足可請專家到各地馬會去看，對將來也許有幫助。他也提到，目前為止不敢估計太大膽或太輕率，但此趟整體表現很滿意，已接近34億新台幣，希望能突破更多。

另外有記者問到與港澳中聯辦會面，引起國人誤解。對此韓國瑜指出，高雄來港澳、深圳、廈門，所有熱心人士的安排，上從飛機場、下到屠宰場，我們都欣然接受、真誠相對，希望能多做生意、多交朋友，大大方方走出去後，若本地朋友一樣敞開胸懷，一個朋友就是一條路，歪七扭八的看法不值得一提，也沒意義。

針對是否被黨內徵招選總統，韓國瑜幽默回應，「不是光我認真考慮，只要這個題目一熱，我就要被逼著去洗衣服，所以這兩天我一直在洗衣服；所有團員都非常辛苦，一起衝訂單、拚經濟，回去之後再討論。」

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關鍵字：韓國瑜,高雄市長,經濟之旅,澳門,總統

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