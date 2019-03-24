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特警來了！台中夜店MUSE鬥毆又高調營業　分局長霸氣5字回應

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記者李忠憲／台中報導

知名夜店「MUSE」23日凌晨發生酒客鬧事與安管鬥毆衝突，第六警分局出動快打噴辣椒水壓制並實施臨檢，轄區派出所長更上舞台訓斥台下不當一回事的屁孩。該夜店破壞不鬧事承諾，當晚繼續高調營業，六分局長陳武康24日凌晨率荷槍實彈特勤前往強力臨檢，放話將「無限期臨檢」到業者改善為止！

▲▼夜店MUSE發生鬥毆又高調營業，六分局實施強力臨檢。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲夜店MUSE發生鬥毆又高調營業，六分局實施強力臨檢。（圖／記者李忠憲翻攝）

特種營業場所早已列為警方維護治安重點對象，台中市日前因「X-CUBE」夜店發生安管與酒客大亂鬥，遭警方無限期加強臨檢，3月7日只好刊登「緊急」公告，暫停營業至今。警方也率隊到各場所，要求業者簽署「業者自主管理」切結書，不鬧事、不酒駕。

▲▼夜店MUSE發生鬥毆又高調營業，六分局實施強力臨檢。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼六分局長陳武康率特警等大批警力，到夜店MUSE臨檢，將臨檢到改善為止。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼夜店MUSE發生鬥毆又高調營業，六分局實施強力臨檢。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼夜店MUSE發生鬥毆又高調營業，六分局實施強力臨檢。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼夜店MUSE發生鬥毆又高調營業，六分局實施強力臨檢。（圖／記者李忠憲翻攝）

豈知，環中路夜店「MUSE」23日凌晨又再發生酒客與安管鬥毆衝突，警方雖強力壓制卻遭攻擊，入內臨檢時，市政派出所長謝俊雄更上台拿麥克風訓斥台下嘻笑不當一回事的小屁孩，效果似乎不大。

網友在MUSE臉書留言稱，會不會因此惹到警方，又要「無限期整修內部」？但該夜店同日晚間依然高調營業，第六分局長陳武康請求市警局保安大隊及霹靂小組特勤，身穿防彈背心、手拿長槍，24日凌晨0時許，前往該夜店實施強力臨檢。

▲▼夜店MUSE發生鬥毆又高調營業，六分局實施強力臨檢。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲六分局長陳武康呼籲業者做好自主管理。（圖／記者李忠憲翻攝）

分局長陳武康表示，他呼籲業者應做好自主管理，絕對禁止在營業場所發生違法或聚眾鬥毆情事，否則將依警察職權行使法予店家列為治安要點，採重點式、密集式臨檢，結合周邊交通稽查、取締酒駕勤務，加強執法強度。他也強調將「無限期臨檢」到業者改善，以防止危害，維護市民安全。

第六分局也補充說，MUSE 23日凌晨發生鬥毆，案發前店家雖有通報警方，但卻放任員工與酒客互毆，顯見未落實自主管理。分局長帶隊率警力37名在24日0時30分實施1小時臨檢，惟未發現不法情事。

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關鍵字：臨檢,鬥毆,MUSE,陳武康,第六分局長,夜店,台中

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