愛慕好友正妹前女友　他邀3P遭拒竟不戴套硬上

▲男子愛慕友人的前女友，邀對方3P不成竟硬上，性侵得逞。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者李忠憲／台中報導

魏姓男子愛慕朋友的前女友小美（化名），假借要介紹工作騙來台中家裡後，竟邀她跟開毒趴的朋友3P，遭拒的他竟惱羞成怒稱「為什麼不愛我」，不戴套內射性侵得逞，事後竟辯稱是小美洗完澡沒穿內衣勾引他。台中地院審結，依強制性交罪判他5年徒刑，全案可上訴。

判決書指出，家住台中海線地區的魏姓男子，2017年5月間知道朋友的女友小美恢復單身，透過臉書訊息向她告白遭拒。魏男得知小美急需找工作，佯稱可以幫忙介紹工作，可無償借她住台中套房幾天，他則回家裡跟父親住。小美不疑有他，答應搭他的車從桃園到台中，卻不知魏男其實是惡狼。

小美到魏男的租屋處後，發現屋內還有他的朋友，就先去梳洗。豈知，魏男竟與他朋友在屋內開毒趴拉K，還透過臉書私訊她稱，「我朋友想跟妳3P」。小美斷然拒絕後，魏男才送朋友離開。

小美發現魏男回來後，竟脫衣脫到剩一條內褲，躺在床上，她藉故好姊妹心情不好需要人陪伴，準備離開，卻遭魏男從背後雙手環抱她，不讓她走，並稱「為什麼不相信我，我可以給你幸福」，不顧她反抗稱「不要碰我」，強脫她衣褲，沒戴套性侵快10分鐘得逞。她趁魏男外出早買餐時，趕緊向前男友求救，並與友人去驗傷報警。

魏男喊冤說他們是你情我願，小美要來台中時就知道會同居一室，她洗完澡後沒穿內衣，暗示小美也沒拒絕，她還抱著他才會發生性行為。

承認法官認定魏男性侵小美事證明確，竟還狡辯稱小美未拒絕，毫無悔意，犯後態度惡劣，也未和解，依法判5年。

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