地方 地方焦點

桃園社會局寒冬送暖！發睡袋、外套、熱食　助街友避寒

▲桃園市府社會局在寒流期間針對南北兩區列冊街友發起關懷機制，局長陳寶民等人提供睡袋、外套與熱食等禦寒等物資。（圖／市府社會局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

最近寒流侵襲導致各地嚴寒，桃園市社會局為關懷街友啟動低溫關懷機制，開設夜間避寒所致贈睡袋、外套、熱食＋暖暖包等禦寒設施。社會局提醒街友，應注意低溫資訊並採取避寒措施及注意保暖，如有避寒需求可前往桃市南、北區街友外展服務中心求助。

▲桃園市府社會局長陳寶民提供睡袋、外套與熱食等禦寒等物資，並鼓勵街友重新振作脫遊自立。（圖／市府社會局提供）

社會局因應近期氣溫驟降關懷桃市街友，自去年12月30日起安排南、北區2處街友外展服務中心，指派社工人員於夜間針對列冊街友進行關懷訪視並通知避寒所開設相關資訊，並發放睡袋、外套、暖暖包與熱食等保暖物資。因應10度左右低溫，局長陳寶民也代表市長張善正於1月6日夜間親自前往避寒所關懷街友身體狀況，發放各式熱食及保暖用品，亦與街友談話，鼓勵街友重新振作，接受輔導脫遊自立。

▲桃園市府社會局在寒流期間針對南北兩區列冊街友發起關懷機制，不少民間單位也贊助熱食或禦寒物資。（圖／市府社會局提供）

陳寶民表示，社會局因應寒流啟動低溫關懷機制，並辦理夜間關懷訪視，提醒街友注意低溫資訊並採取避寒措施及注意保暖，呼籲市民朋友如發現於市場、車站、公園、地下道、土地公廟等地露宿街友，可協助勸導前往南、北區外展中心避寒。

▲桃園市府社會局在寒流期間針對南北兩區列冊街友發起關懷機制，提供睡袋、外套與熱食等禦寒等物資。（圖／市府社會局提供）

若經中央氣象署氣發布低溫特報於10度以下，當日夜間9時至翌日上午6時將於桃園區老人會館（桃園區民權路69巷2號，文昌祠旁）、中壢區松鶴會館（桃園市中壢區元化路182-2號，中正公園內）二處設立避寒所，可通報街友外展服務中心專線：（03）339－5900北區、（03）435－3735南區、社會局專線：（03）335－0628或撥打「1999」，提供社工訪視、短期住宿、熱水盥洗、避寒物資等綜合性服務，讓街友們能安然渡過寒夜。

