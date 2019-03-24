史上最噁酒駕「反取締」！　他當街拉屎丟警...還丟中臉

記者李忠憲／彰化報導

張姓男子酒後在彰化市區騎車，遭警方攔到，心生不滿，竟採「便便攻擊」，當場拉屎手抓丟中張姓警員臉部及胸部，堪稱取締酒駕史上最強攻擊！張員卻未受影響，與同僚將他壓制，經酒測高達0.66，依法送辦。彰化警分局長洪宏榮得知後，肯定張員忍辱負重完成工作，親贈一套警察制服表達感謝。

▲彰化男子不滿酒駕遭攔查，竟當街拉屎丟警察。（圖／記者李忠憲翻攝）

酒駕者遭警方攔查，拒絕酒駕或抗拒手法琳瑯滿目，天天上演！彰化分局莿桐派出所員警22日晚間執行巡邏勤務，騎車行經彰化市彰鹿、彰馬路口時，發現一名男子騎機車行徑怪異，還違規左轉，立刻上去將他攔下。員警發現62歲騎士張姓男子身上有濃濃酒味，懷疑酒駕，立刻叫支援。

▲男子酒後騎車，遭員警攔查。（圖／記者李忠憲翻攝）

支援的張姓警員到場後，拿出酒測器要求酒測，告知張男法律上的權利義務。豈知，張男竟因被攔查，心生不滿，將右手朝自己褲檔內一伸，隨即朝張姓警員做出丟東西動作。張員發現自己臉部和胸口有東西，回神發現竟然有屎味，原來張男竟當街拉屎在褲子裡，再拿大便攻擊。但張員絲毫未受影響，當下與同事將他壓制，並進行酒測測得0.66，警詢後依公共危險罪嫌將他送辦。

▲▼男子手伸入褲檔抓屎丟警察，當場遭壓制上銬。（圖／記者李忠憲翻攝）

彰化分局長洪宏榮得知後，也親自到派出所，贈送一套警察制服給張姓警員。他表示，同仁積極取締酒駕，雖然對方攻擊仍無所畏懼，完成工作，是警察同仁的榜樣。

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