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中山高鼎金重大車禍！1人噴飛北上車道慘遭多車輾壓慘死

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▲▼中山高鼎金段重大車禍。（圖／地方中心翻攝）

▲國道中山高鼎金發生死亡車禍，現場慘不忍睹。（圖／地方中心翻攝，下同）

記者洪正達／高雄報導

國道1號鼎金路段24日凌晨發生重大死亡車禍！一輛滿載機車的大貨車翻車後，車上機車零件四散，加上該路段相當昏暗，使得8輛路過車輛連續追撞，其中1人從南下噴飛到北上車道，遭多車輾壓、屍塊四散當場死亡，其餘4名傷者急送榮總救治。

據了解，24日凌晨3點45分左右，在國道1號鼎金段361.8公里發生8車連環撞車禍，起因為滿載機車的大貨車在該路段翻車後，因天色昏暗加上沒有路燈，使得後續通過的車輛連續追撞，造成1民眾噴飛車外到南下車道被多車輾壓當場死亡，身份待查，另還有男性傷者（65歲）胸痛、女性傷者（21歲）胸痛，2人皆意識清楚送往高雄榮總醫院治療。

慘死的民眾在車禍發生瞬間被甩飛到北上內線車道後，再被多車輾壓，造成屍塊四散在路面，在這場事故中車輛損毀嚴程重，其中有1輛黑色自小客被撞成一堆廢鐵，嚴重到無法辨識廠牌及車種，發生車禍的南下車道布滿零件碎片及碎玻璃，佔據3個車道僅剩內線車道可通行。

載運機車的余姓大貨車駕駛說，當時現場沒有路燈相當昏暗，疑前方轎車發生車禍後，讓他煞車不及撞上後翻車，而另名陳姓小貨車駕駛則表示，載運機車的大貨車翻覆後散落的機車成品的零件，造成後面車輛閃避不及失控追撞，由於現場相當混亂，國道警方正在釐清事發原因中。

▲▼中山高鼎金段重大車禍。（圖／地方中心翻攝）

▲▼中山高鼎金段重大車禍。（圖／地方中心翻攝）

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關鍵字：鼎金,車禍,8車連環撞

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