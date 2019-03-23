斥資58億會展中心動土　盧秀燕：台中經濟將起飛

▲盧秀燕主持水湳國際會展中心動土。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府斥資58億元的水湳國際會展中心23日動土，台中市長盧秀燕表示，地方期盼了20年終於不再只是紙上作業，透過會展中心的落成，將逐步落實她的經濟發展藍圖，實現「台中富市3」政見，台中的春天將從動土開始。

出席水湳會展中心動土典禮者，還包括經濟部長沈榮津、立委江啟臣、張廖萬堅、外貿協會董事長黃志芳、副議長顏莉敏等多名議員。

▲盧秀燕等人祈求工程順利。（圖／記者鄧木卿攝）

盧秀燕說，她的經濟發展政策，就是前店、後廠、自由港，台中後廠很強，例如研發、生產、製造等，但就是缺乏前店，台中會展中心喊了20年，一直都是紙上作業，她上任後，馬上拍板定案，非做不可，既然要拚經濟，就不能沒有像樣的會展中心。

▲盧秀燕率領市府團隊致詞。（圖／記者鄧木卿攝）

她說，以往國人都得跑到台北或國外參展、接訂單，未來會展中心將提供產業界一個國際級展覽場館，讓產業界不用遠赴他地也能做生意，此外，一旦落成也會帶來會展經濟，藉由參展將可帶來人潮、錢潮，實現「貨出去、錢進來、大家發大財」的目標。

沈榮津也說，近幾年台商回流增多，水湳會展中心落成後，不但可提高城市知名度，更能提供台商絕佳的展覽場所。

▲盧秀燕向沈榮津致意。（圖／記者鄧木卿攝）

水湳國際會展中心位於水湳智慧城內，總預算58億1,658萬3,000元，總樓地板面積廣達13萬餘平方公尺，地下2層地上5層的鋼骨鋼筋混凝土建築物，預計2022年完工。