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表揚優秀農民　徐榛蔚：成立有機研究中心做農民堅強後盾

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▲▼徐榛蔚親自表揚優秀農民、績優產銷班及家政班。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼徐榛蔚親自表揚優秀農民、績優產銷班及家政班。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼徐榛蔚親自表揚優秀農民、績優產銷班及家政班。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣長徐榛蔚23日在縣府農業處長羅文龍的陪同下，接連出席瑞穗鄉農會、光豐地區農會舉辦的農民節慶祝活動，與農民歡慶一年一度的重要節日，並感謝農友們辛勤耕耘，徐榛蔚表示，縣府將做農友最強而有力的後盾，共同為在地農業打拼，擦亮花蓮農業的金字招牌。

徐榛蔚在慶祝活動現場親自表揚優秀農民、績優產銷班及家政班等，期許持續為農民楷模，助花蓮農業發光發熱。

▲▼徐榛蔚親自表揚優秀農民、績優產銷班及家政班。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚表示，即將成立有機研究中心，將為花蓮有機農業打下更良好的研究基礎，提升農產品質與農友收益。

「花蓮是名符其實的有機健康花園城市。」徐榛蔚表示，花蓮縣發展有機農業有成，花蓮的好山好水孕育許多純天然、無汙染的農特產品，獨步全國，壽豐鄉去年設立農產加值打樣中心，也即將成立有機研究中心，將為花蓮有機農業打下更良好的研究基礎，提升農產品質與農友收益。

徐榛蔚提到，縣府九年來積極提升農民的權益及福利，包括補助農業資材、小型農機具及有機驗證費用等，對外則持續開拓更多通路，「縣府是各位農友最強而有力的後盾」，她也提醒農民朋友們打拼的同時，不忘照顧自己身體健康，讓在場農友備感溫馨。

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