社會 社會焦點 保障人權

雲林父子檔製造販售假農藥！已有4噸流出市面　嚴重危害生態

▲檢方調查蒐證，將製造假藥的3人依違反《農藥管理法》製造、販賣偽農藥罪提起公訴。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、葉品辰／雲林報導

雲林地檢署近日偵破一起非法製造、分裝並販售偽農藥的地下集團，查出不法藥品早已流入農村市場，嚴重危害農業生產與食品安全。檢方日前偵結，依違反《農藥管理法》製造、販賣偽農藥罪，將張姓父子與黃姓男子共3人提起公訴，另名張姓共犯仍在逃，全案將持續追查流向。

檢方接獲情資後立即蒐證，於2025年8月11日持搜索票，前往雲林斗南鎮製造工廠與虎尾鎮倉庫搜索，當場查獲27歲張男、49歲張男與48歲黃男，並扣得大批疑似偽農藥成品、原體與製作設備。現場共查扣成品約6噸、農藥原體800公斤，原體若全數調製，約可再製成8公噸成品。

▲4人分工明確，至少已有4噸偽農藥流入市面。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲4人分工明確，至少已有4噸偽農藥流入市面。（圖／記者游瓊華翻攝）

調查發現，在逃50歲張姓男子與49歲張男為兄弟關係，並與黃男熟識，自2022年間起分工合作，由在逃張男提供含農藥成分原體，27歲張男負責調配製造，49歲張男（與前者是父子）提供場地並協助製作，黃男則負責對外銷售。集團自2024年9月起，將偽農藥製成後存放於虎尾倉庫，再帶往二崙、崙背等地販售給不特定農民，帳冊顯示，至少已有4公噸流入市面牟利。

雲林地檢署強調，偽農藥成分不明，恐造成作物減產、土壤與生態污染，進一步危及食品安全，危害層面深遠。對於破壞農業秩序的不法行為，將持續結合警政、調查與農政單位強力查緝，從嚴究辦，並呼籲農民與業者切勿購買來路不明的農藥產品，共同守護農業與消費者健康。

01/25 全台詐欺最新數據

354 1 7355 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

今入夜2地雨變大　周四清晨「最冷剩10度」
快訊／北韓朝日本海發射疑似彈道飛彈
尾牙被逼表演！Z世代不忍「提問1句」嚇歪高層　公司秒改制度
水戰船故障！2國小童機警比劃「540」求救
年銷上億份！好市多烤雞「大翻車」　1原因在美挨告了
何健麒前女友爆「警方已證實他吸毒」！　怒：替被他傷過的女生討

