水戰船故障！2國小童機警比劃「540」求救　義大世界還原過程

▲遊樂設施故障，男童機警比「540」求救手勢。（圖／翻攝自Threads/kungchungfan授權）



記者許宥孺／高雄報導

義大世界遊樂設施昨（26）日發生突發狀況！2名國小男童搭乘水戰船時，船底輪組卡於軌道，造成船隻無法動彈，有遊客拍下這幕，而2名男童眼神也剛好對上鏡頭，機警的手指比劃「540」求救手勢；與此同時，工作人員也穿戴安全裝備下水協助，5分鐘後設施即恢復正常運作。

事發在26日下午約4點55分，2名男童在義大遊樂世界園區搭乘「超級水戰」設施，有遊客發現一艘船疑似卡在洞穴，開啟手機鏡頭以8倍率拍攝，而男童發現被拍攝後，先是舉手揮舞試圖引起注意，隨後比起「5、4、0」手勢求救。

義大遊樂世界對此表示，昨日下午2名孩童搭乘設施時，因乘坐位置未能平均，導致船體短暫傾斜並造成輪組卡於軌道。現場工作人員第一時間即依照標準作業流程啟動應變機制，穿戴安全裝備下水協助處理，並於約5分鐘內完成處置，確保遊客安全無虞。

▲義大遊樂世界「超級水戰」設施。（圖／翻攝自官網）



義大世界指出，事件發生當下，工作人員已立即協助遊客離開設施，並主動關心是否有受傷或身體不適情形，同時進行安撫與說明。該對母子表示身體並無任何不適，情緒穩定，也對園區人員即時的協助與關懷表達感謝。

義大世界強調，一向將遊客安全視為首要原則，園區設施皆依規定進行日常檢查與安全管理，現場同仁亦受過完整應變訓練。本次事件已依內部流程完成檢視與記錄，後續將持續加強相關安全提醒與乘坐引導。

「540手勢」源自2020年新冠疫情期間，當時全球因隔離政策，有許多婦女、孩童受到家暴無法外出求救，加拿大婦女基金會發起「540」手勢，旨在幫助受害者藉由手勢發出無聲求救。這項簡單的動作能避開加害者眼線、傳遞受困訊息，已在國際間拯救多條人命，成為全球公認的「沉默求救訊號」。