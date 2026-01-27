　
PUMA變中國品牌！　安踏砸563億收購近3成股權　成最大股東

中國體運品牌安踏成為PUMA最大股東。（翻攝自PUMA官方臉書）　
▲中國品牌安踏成為PUMA的最大股東。（圖／翻攝自PUMA官方臉書）

圖文／鏡周刊

中國體運品牌「安踏」（ANTA）與奢侈品投資集團Artémis達成協議，同意以15億歐元（約新台幣563億元，每股35歐元），收購德國知名運動品牌PUMA近3成股份，成為該品牌最大股東，作為安踏深入推進「單聚焦、多品牌及全球化」戰略的重要舉措。

據港交所公告今（27日）公告，安踏以每股35歐元，收購逾4,300萬PUMA股票，以29.06％股權成為PUMA最大股東。

安踏表示，本次收購是集團深入推進「單聚焦、多品牌及全球化」戰略的重要舉措。表示PUMA作為享譽全球、擁有深厚歷史沉澱的國際領先運動品牌，在專業運動及潮流運動領域，具廣泛的全球影響力。安踏盼透過成為其最大股東，進一步提升全球體育用品市場的地位與品牌知名度，從而增加國際競爭力。

Artémis是由法國富豪皮諾特（François Pinault）掌舵，他的另一個身分則是精品巨頭「開雲集團」（Kering）董事長，旗下包含Gucci、Saint Laurent、Balenciaga等精品品牌。


01/25 全台詐欺最新數據

