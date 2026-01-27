　
地方 地方焦點

布袋警校園宣導寒假安全 　防詐騙交通雙管齊下

▲▼ 【寒假開始！布袋警提前走進校園宣導假期安全守則】 。（圖／布袋分局提供）

▲▼ 布袋警提前走進校園宣導假期安全守則 。（圖／布袋分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

各校學期結束，陸續開始寒假假期，為強化青年學子對交通安全及防詐騙等議題的認識，嘉義縣警察局布袋分局義竹聯合所所長蔡季龍、警員蔡承諭，日前特於結業典禮前夕，前往轄內各級學校進行假期安全宣導，以提升學生法律觀念與自我保護能力。

▲▼ 【寒假開始！布袋警提前走進校園宣導假期安全守則】 。（圖／布袋分局提供）

布袋分局表示，寒假期間學生休閒時間增加，時下年輕族群常使用的網路交友軟體及手機小額付款機制，潛藏諸多詐騙風險。宣導過程中，警方說明常見詐騙手法與關鍵話術，如「郵寄提款卡」、「解除分期付款」、「購買遊戲點數」、「裸訊裸聊」等，皆為詐騙集團慣用手段，提醒學生務必保持警覺、冷靜查證，若遇疑似詐騙情形，可撥打165反詐騙諮詢專線，或就近向分駐（派出）所尋求協助，並應勇於告知家長與師長，避免成為詐騙受害者。

▲▼ 【寒假開始！布袋警提前走進校園宣導假期安全守則】 。（圖／布袋分局提供）

此外，員警也加強宣導交通安全觀念，提醒學生遵守「路口慢、看、停」、「行人停、看、聽」等原則，騎乘自行車行經路口時應減速慢行，注意左右來車，遇行人應停車禮讓；穿越馬路應行走行人穿越道，切勿任意跨越雙黃線路段，以確保自身與他人用路安全。

▲▼ 【寒假開始！布袋警提前走進校園宣導假期安全守則】 。（圖／布袋分局提供）

布袋分局長林明韋提醒，寒假期間學生空閒時間增加，家長應多關心孩子的生活作息與交友情形，避免因交友不慎遭詐騙集團利用擔任車手而誤觸法網；同時也呼籲青年學子妥善規劃假期生活，積極參與體能、休閒及知識學習活動，切勿因一時好奇而涉入詐騙、毒品、暴力或幫派活動，造成難以挽回的後果。

01/25 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

寒假安全防詐騙交通安全校園宣導布袋警察

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果
Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

