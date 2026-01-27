寒假打工不再只是過渡　南分署YS「企業品牌日」助青年直接卡位職場

▲南分署YS舉辦「企業品牌日」活動，邀請星巴克、王品集團及50 PERCENT等品牌進駐，與青年面對面交流。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

寒假向來是青年打工、求職的旺季，不少人一邊投履歷、一邊等待回音，也有人選擇主動出擊、直接卡位職場，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署青年職涯發展中心（YS）舉辦2場「企業品牌日」系列活動，邀請星巴克、王品集團及50 PERCENT等知名品牌人資與店經理進駐YS，打造「企業到場、青年直面、當場媒合」的交流場域，協助青年把寒假工讀需求，轉化為實際職涯起點。

活動共吸引約70名青年參與，不少人抱持「先了解產業現場實際運作」的心態報名。課程設計跳脫傳統講座形式，改以「走進企業日常」為核心，將咖啡器具、服飾樣本及門市實際作業流程直接帶進現場，透過操作體驗與情境演練，引導青年理解品牌營運邏輯與人才培育模式，讓職涯想像不再停留在紙上。

星巴克由門市主管親自示範咖啡沖煮流程，分享第一線服務節奏與新人培訓制度，讓青年更具體理解服務業的專業要求；50 PERCENT則從服飾材質、版型設計到商品呈現切入，帶領青年認識服飾產業鏈背後的分工與職能需求；王品集團則邀集旗下多品牌經理分享實務經驗，說明如何在不同品牌定位下，維持一致的服務標準與用人理念，展現企業在人才管理上的系統化思維。

相較於企業分享，活動最受矚目的環節，則是一對一媒合交流時段。多位青年攜帶履歷到場，直接向店經理與人資主管請益履歷準備與面試技巧，部分參與者更在活動後獲得後續面談機會，甚至成功錄取工讀職缺，讓原本「先來看看」的參與動機，實際轉化為就業成果。

參與活動的陳同學分享，原本對餐飲與服務業仍有刻板印象，但透過與品牌主管實際交流後，才發現企業更重視態度與學習力，也讓自己在準備履歷與面試時更有方向。另一位林同學則表示，從品牌經理對服務細節的要求中，看見產業的專業度，也重新思考未來的職涯選擇。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，YS透過「企業品牌日」活動，讓企業直接進駐、青年面對面交流，縮短「想像職場」與「走進職場」之間的距離，協助青年強化即戰力與就業穩定度，讓每一次參與不只是聽完活動，而是邁出下一步職涯行動。