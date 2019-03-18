稻草再利用收割沒污染　環局宣導會邀農民響應

▲台南市環保局示範清除機具髒污及展示稻草蓆編織，呼籲農友將稻草再利用，不能露天焚燒。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市環保局為改善農耕機夾帶田泥污染道路，及露天燃燒稻草污染空氣，3月18日上午在後壁區無米樂稻米文化體驗園區， 舉辦農耕髒污改善暨稻草蓆編織示範宣導說明會，邀請18區的代耕業者、農友及農會代表50餘人，示範清除機具髒污及展示稻草蓆編織，呼籲農友將稻草再利用，不能露天焚燒，現場氣氛熱絡。

每年5月至7月及10月至隔年1月是稻作耕種、收成期，常見農耕機具輪胎、機身未清除夾帶的泥土就駛上道路，沿途掉落污染路面。環保局統計，2016年至2018年間，農耕髒污通報案件達162件。除了沿途塵土飛揚，泥塊黏附路面常導致機車騎士等用路人滑倒受傷。

環保局指出，為維護空氣品質及確保用路人安全，農機行駛道路前應用鐵柄、穴植鏟或斷根鏟等條狀器具先清除泥土；大型農耕機具應先洗乾淨方可上路；途中若發現泥土掉落，應立即清掃或沖洗乾淨。若違反上述三大步驟導致泥土掉落道路，將依違反廢棄物清理法第27條處新台幣1200~6000元罰鍰。

環保局為禁止農民露天燃燒稻草污染空氣，去2018年起試辦稻草編織稻草蓆，從柳營區太康里及東山區木柵里，收集約34甲地稻草捆成的1萬1000顆稻草球，加工編織後的15公頃稻草蓆，預估可削減1.27公噸PM10及1.15公噸的PM2.5等空氣污染。稻草蓆提供臺南市工程業者覆蓋工程裸露地，估計可再抑制揚塵減量PM10 2.65公噸及PM2.5 1.07公噸，一舉數得。露天燃燒稻草一經查獲將依違反空氣污染防制法第32條處新台幣1,200元以上罰鍰，請農民切勿心存僥倖，以免受罰。願意參與稻草蓆編織的農民，請打專線06-3354306洽蘇小姐。