　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

稻草再利用收割沒污染　環局宣導會邀農民響應

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市環保局示範清除機具髒污及展示稻草蓆編織，呼籲農友將稻草再利用，不能露天焚燒。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市環保局示範清除機具髒污及展示稻草蓆編織，呼籲農友將稻草再利用，不能露天焚燒。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市環保局為改善農耕機夾帶田泥污染道路，及露天燃燒稻草污染空氣，3月18日上午在後壁區無米樂稻米文化體驗園區， 舉辦農耕髒污改善暨稻草蓆編織示範宣導說明會，邀請18區的代耕業者、農友及農會代表50餘人，示範清除機具髒污及展示稻草蓆編織，呼籲農友將稻草再利用，不能露天焚燒，現場氣氛熱絡。

每年5月至7月及10月至隔年1月是稻作耕種、收成期，常見農耕機具輪胎、機身未清除夾帶的泥土就駛上道路，沿途掉落污染路面。環保局統計，2016年至2018年間，農耕髒污通報案件達162件。除了沿途塵土飛揚，泥塊黏附路面常導致機車騎士等用路人滑倒受傷。

環保局指出，為維護空氣品質及確保用路人安全，農機行駛道路前應用鐵柄、穴植鏟或斷根鏟等條狀器具先清除泥土；大型農耕機具應先洗乾淨方可上路；途中若發現泥土掉落，應立即清掃或沖洗乾淨。若違反上述三大步驟導致泥土掉落道路，將依違反廢棄物清理法第27條處新台幣1200~6000元罰鍰。

環保局為禁止農民露天燃燒稻草污染空氣，去2018年起試辦稻草編織稻草蓆，從柳營區太康里及東山區木柵里，收集約34甲地稻草捆成的1萬1000顆稻草球，加工編織後的15公頃稻草蓆，預估可削減1.27公噸PM10及1.15公噸的PM2.5等空氣污染。稻草蓆提供臺南市工程業者覆蓋工程裸露地，估計可再抑制揚塵減量PM10 2.65公噸及PM2.5 1.07公噸，一舉數得。露天燃燒稻草一經查獲將依違反空氣污染防制法第32條處新台幣1,200元以上罰鍰，請農民切勿心存僥倖，以免受罰。願意參與稻草蓆編織的農民，請打專線06-3354306洽蘇小姐。

ET快訊
快訊／桃機丟妻男狂喊：我不要出院！4警聯手拖上警車
整人過火！Andy到機場「才知騙局」變臉：只有失落…家寧落淚
小7攜手瑪莎拉蒂開最狂聯名店！35元就能入手「超跑精品」

關鍵字：稻草,利用,收割,污染,環局,宣導會,農民

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃機公主抱墜樓真相曝／遭夫狠從4樓丟下　母：女兒活動力很強已清醒

Gogoro停一天多10元！車主怒批：7天少一個便當　業者喊冤

19歲酒店小姐找經紀人練酒量　喝完進摩鐵...她淚控遭性侵

誤信「網紅書」小孩照書養！1歲半童不會走路　患「佝僂症」一摔就骨折

五股快速道路匝道口停車輕生　女墜橋倒臥路面送醫亡

影／賴清德投入2020大選 　韓國瑜驚訝：真的嗎？

賴清德登記2020總統初選　陳其邁談「清邁配」：沒有任何想法！

後段學生拚繁星進台大！　每晚和閨蜜「視訊讀書」動力加倍

稻草再利用收割沒污染　環局宣導會邀農民響應

台南官田區送水管汰換　4821戶3/26上午起停水23小時

同伴受困黏鼠板！鼠幫發動救兵 結局「全隊等救援」網求 :哪個牌子

小宇「知名度最高的唱作人」　一唱完蕭敬騰攤手：手環拿來

腳趾「凍甲」爆長米黃大膿包　醫猛一擠...牽絲拔出超療癒

勝利「見面會直銷賣假藥」　 GD制止：通過驗證再說吧...

閨蜜情深！阿雅奔到醫院看爸爸　回頭發現...大S就站在身後

Sandy曝家裡地位最低是「爸爸」　勉強：畢竟他是長輩

獨家／鄭人碩和小薰交往中！　遠赴高雄見習婚禮...親密舉動外洩

獨家直擊！法比歐索吻翹臀妹　東區街頭擁吻纏綿１分半

上海樂園10米高哆啦A夢亮相　「還原10主題街景」活動僅一年

119人員隔空指引：千萬別躲浴室　前線順利救出火場民眾一家9口

後段學生拚繁星進台大！　每晚和閨蜜「視訊讀書」動力加倍

稻草再利用收割沒污染　環局宣導會邀農民響應

台南官田區送水管汰換　4821戶3/26上午起停水23小時

林堉璘宏泰教育文化公益基金　捐贈南部七縣市自動心肺復甦機

張正傑親子音樂會　牛肉麵PK義大利麵

桃園身障婦凌晨迷途路倒　暖心女警煮麵供食

陳吉仲轟特定媒體消費鳳梨價格：產地價今天開始就會漲

五股興珍里長鄭國榮伴讀學才藝　讓弱勢孩童完善學習空間

「食在有禮，科學熊讚」　中華醫大前進澎湖偏鄉

番薯比籃球大！中埔老農友4個月種出巨無霸　歸功於羊糞　

人在心不在！新家庭關係「一起獨處」　孩子：我感覺一個人

「塞乃貓」瞇眼愛睏　懇求眼神小掌狂戳媽：先陪我睡嘛❤

貓咪「嘔吐＝腸胃問題」？　獸醫：血液、尿液藏細節！

英美超愛河南假髮！非洲能用「就有富豪FU」銷量增300%

楊冪爆「鬧翻經紀公司」　北京工作室直擊…已全清空！

印尼洪水肆虐至少58死…數千人住家被沖垮　嬰兒獲救父母卻罹難

【廣編】大玩70年代懷舊風　TOMMY HILFIGER揪形象大使推聯名春裝！

捲尾柴屁屁當車頭！倒退嚕找「棒賽神位」　爸傻眼：要去哪

快訊／4警合力將桃機狠夫押上警車！萬男喊：我不要出院

朴有天性侵案「女方再次提告」！　求償一億元：等不到他道歉

蹲下大露性感蕾絲紅丁字褲　路人驚呆掩面：我看了什麼...

地方熱門新聞

獨／晚參選在這！韓國瑜帶郭董來..

郭董吃燒肉臉紅笑：是韓國瑜請客..

顏清標補請兒子婚宴　藍營大老合..

番薯比籃球大！中埔農友4個月種..

加敦街戰斧豬招牌牛鮮嫩飽食免千..

顏清標孫女帶球嫁　五代同堂達陣

帆布、塑膠網+超輕土　長女有看..

新店版主被開單　議員關心惹爭議

滿滿的美食 《辛普森家庭》另..

陳吉仲：鳳梨產地價今天開始就會..

陳麗凌輔選有功　顏清標3媳超美

嬤湧泉洗衣一甲子！地主1億買下..

大順路橋拆除　橋邊居民重見天日

顏清標當阿祖！長孫女19歲已訂..

更多熱門

相關新聞

花蓮土壤及地下水污染防治　全國績優

環保署近日公布107年度在土壤及地下水業務執行成果上表現優異之地方環保機關，花蓮縣在各縣市激烈評比中脫穎而出，延續往年佳績，獲評為優等。

邀農民喝一杯　韓國瑜「一年酒醉300天」：嚎洨

農委會：持河川公地種植許可書也能加保

蒜農哭慘！暖冬害產量大減價格跌3成5

吳子嘉：台灣變「農業國家」那還得了

讀者迴響

發燒話題

雞排妹 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 波音737 勝利退演藝圈 王令麟 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 錦戶亮 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 還願 張庭瑚 王令麟 綾瀨遙 高橋聖子 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 王令麟 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 王令麟 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 王令麟 孫安佐 蔡英文 袁惟仁昏迷 木村拓哉 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 韓國瑜 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

張紫妍案「藝人全噤聲」　具惠善第1個響應了！

整太大！Andy：只有失落…家寧落淚

錄《玩很大》小鬼合照驚見多1隻手

月經3階段「懂吃狂瘦」經血流超順！

即／桃機男女墜樓　2人身分曝光

朋友送「祖傳藥粉包」被警帶回派出所

男友劈腿！熱褲女當街暴氣「秀巨乳」

桃機墜樓真相曝／妻多次阻夫回美遭夫狠從4樓丟下

狂銷2.4億支最賣iPhone　今年5月將停產

《驚奇》洩密　神盾局長世紀騙局

小孩照書養　1歲半童不會走路

泰國刷180萬！他神回打趴詐騙集團

擋車比中指　休旅車險遭自強號撞飛

中天主播卡脖撞胸2女記者！東森要告了

小網紅嗆「越來越討厭吳宗憲」憲哥開譙

更多

最夯影音

更多

同伴受困黏鼠板！鼠幫發動救兵 結局「全隊等救援」網求 :哪個牌子

小宇「知名度最高的唱作人」　一唱完蕭敬騰攤手：手環拿來

腳趾「凍甲」爆長米黃大膿包　醫猛一擠...牽絲拔出超療癒

勝利「見面會直銷賣假藥」　 GD制止：通過驗證再說吧...

閨蜜情深！阿雅奔到醫院看爸爸　回頭發現...大S就站在身後

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面