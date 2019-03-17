花蓮國際龍舟節梁文音開唱　國內外90支隊伍鯉魚潭競技

▲花蓮2019威剛太平洋國際龍舟節開幕典禮表演賽，縣長徐榛蔚受邀擔任擂鼓手，順利得勝。（圖／記者王兆麟攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮2019威剛太平洋國際龍舟節」16日上午舉行開幕典禮，邀請到知名歌手梁文音擔任開幕演唱佳賓，隨即由地主花蓮隊、日本隊、新加坡隊、香港隊、韓國隊等進行表演賽，花蓮代表隊的擂鼓手特別邀請縣長徐榛蔚擔任，果然「領航得標」，順利得勝，徐榛蔚上岸時笑稱，深怕自己亂了節奏影響大家。

▲花蓮縣選手去年代表台灣奪下亞運龍舟二金一銀亮眼成績，縣長徐榛蔚（中）頒發感謝狀。

花蓮太平洋國際龍舟賽事已邁入第3屆，去年代表台灣在2018年亞洲運動會中取得2金1銀的花蓮輕艇隊，迎戰來自世界九十隊勁旅；今年威剛科技股份有限公司為花蓮國際龍舟賽掛名贊助，活動更為盛大。

▲徐榛蔚與參賽隊伍開心合影。

徐榛蔚説，藉由國際賽事的舉辦，讓國內及國際選手齊聚來到花蓮，讓每一位選手都能大口呼吸，享受花蓮無污染的好空氣，盡情體驗花蓮「二個太太（太平洋、太魯閣）、三個小山（美崙山、林田山及金針山）」的魅力以及花蓮豐富多元的人文風情。

「花蓮2019威剛太平洋國際龍舟節」於16、17二日在鯉魚潭風景區熱鬧登場，來自日本、韓國、中國、香港、澳門、新加坡、馬來西亞、菲律賓共37支國外隊伍532人以及國內各地53支隊伍806人，共計90隊1338位選手將來到花蓮參加比賽，場面非常盛大，歡迎鄉親及全國民衆一起到鯉魚潭為選手加油打氣。