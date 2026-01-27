傾聽攤商困境　中市議員陳雅惠籲市府強化市場支持政策

▲陳雅惠與攤商寒暄互動，了解經營狀況與物價變化。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

農曆春節腳步接近，年節氣氛逐漸升溫，台中市建國市場連日湧現採買人潮，市場內叫賣聲此起彼落，洋溢濃厚年味。市議員陳雅惠今（27）日率服務團隊走進市場，逐攤發送春聯、向攤商與民眾拜早年，提前祝賀新春平安順心，也藉此傾聽基層心聲，關心民生民情。

建國市場長年是台中重要的民生消費據點，不僅是許多家庭日常採買與年節備貨的首選場所，更承載著地方生活記憶與人情溫度。當天市場內人潮絡繹不絕，蔬果、年菜食材與應景年貨攤位前擠滿採購民眾。陳雅惠逐一向攤商致意，親手送上春聯與祝福，並與長輩、家庭客群寒暄互動，關心物價變化與經營狀況，現場氣氛溫馨熱絡。

多位攤商向陳雅惠反映，近年原物料價格持續上揚，加上人力成本與租金負擔增加，經營壓力日益沉重，尤其在消費型態改變、網購興起的影響下，傳統市場競爭更加激烈。有攤商坦言，利潤空間被不斷壓縮，做生意越來越辛苦，期盼政府能提供更實質協助，讓基層業者能安心經營、穩定過好年。

陳雅惠表示，傳統市場攤商長年支撐地方民生與城市經濟，是最貼近市民生活的基層力量，也是城市運作不可或缺的一環。她強調，市府在推動重大建設與觀光發展之際，不能忽略基層經濟與民生需求，應同步關注市場經營環境與攤商實際困境。

她指出，未來應持續推動市場環境優化與公共衛生改善，並透過攤商經營輔導、數位轉型、行銷資源整合及市場活化計畫等具體作為，協助傳統市場提升競爭力與吸引力。她也將在議會持續監督市府相關政策，爭取更多資源挹注，讓攤商能穩健經營，市民也能安心採買，共同營造溫暖、有活力的年節市集風景。

