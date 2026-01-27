　
地方 地方焦點

急重症照護再進化　台大雲林分院引進高階影像手術系統

▲台大雲林分院斗六院區啟用複合式手術室，整合高階影像與手術設備，提升急重症照護品質。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台大雲林分院斗六院區啟用複合式手術室。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

為縮短城鄉醫療資源落差、提升急重症照護品質，台大雲林分院持續推動智慧醫療轉型。院方宣布在斗六院區正式建置高階「複合式手術室（Hybrid Operating Room）」，整合即時影像導引系統與微創手術空間，打造兼具精準度與安全性的手術環境，讓雲林地區民眾在地即可享有與醫學中心同步的高階醫療服務。

新啟用的複合式手術室，有多軸式血管攝影系統、高解析影像設備與手術平台整合於同一空間，醫師可在不中斷手術流程的情況下，即時進行影像判讀與治療調整。院方指出，該系統可支援心臟、血管、神經、胸腔及腹腔腫瘤等多專科整合治療，有助於縮短手術時間、降低併發症風險，提升整體照護品質。

台大醫院雲林分院院長馬惠明表示，分院近年陸續引進達文西機械手臂手術系統與高階心導管影像設備，複合式手術室的建置，不僅是硬體升級，更是落實以病人為核心醫療模式的重要關鍵。他指出，新設施原規劃於虎尾院區二期大樓，後來在善心人士支持下提前於斗六院區同步完成，讓更多民眾及早受惠，強化急重症與高風險手術的即時處置能力。

馬惠明強調，智慧醫療的目的不在於堆疊設備，而是讓醫療決策更精準、流程更安全、結果更值得信任。他也感謝社會各界對公共醫療的支持，使醫院得以將資源投入最迫切的臨床需求，實質守護病患生命安全。

外科主任陳克誠指出，現代手術早已走向團隊合作與跨科整合模式，複合式手術室所提供的即時影像導引，可協助醫師於手術過程中精準判斷、即時修正，大幅提升成功率與安全性。目前分院外科團隊正處於發展關鍵期，透過高階設備導入，有助於優化高難度與微創手術預後，同時吸引年輕醫師投入，建立穩定醫療量能。

副院長王植賢則以心臟外科臨床經驗指出，複合式手術室對結構性心臟病、血管疾病及腔內外科整合手術具有關鍵意義。透過術中即時影像驗證，醫師能立即確認治療成果，確保手術品質與病患安全。他認為，外科醫師的養成不僅是技術累積，更包含醫療策略與價值判斷的進化，而複合式手術室正是實踐「兼顧根治與預後」的重要平台。

馬惠明表示，過往不少雲林病患需長途北上就醫，隨著分院逐步發展為準醫學中心，在急、重、難、罕疾病照護上持續突破，已逐步建立完整區域醫療體系。未來將結合臺大醫療體系資源與地方需求，強化在地高階醫療能量，扮演區域醫療樞紐角色。

▲台大雲林分院斗六院區啟用複合式手術室，整合高階影像與手術設備，提升急重症照護品質。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台大雲林分院斗六院區啟用複合式手術室，整合高階影像與手術設備，提升急重症照護品質。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

