生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

只有霍諾德爬101時好天氣！台北人出門傻了：實在很難解釋

▲▼美國自由攀岩名將霍諾德（Alex Honnold）於台灣時間25日挑戰徒手攀登台北101。（圖／記者李毓康攝）

▲霍諾德徒手攀登台北101。（圖／記者李毓康攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

攀岩大神霍諾德（Alex Honnold）25日成功徒手登頂台北101，掀起台人熱論。就有網友忍不住直呼，「無神論如我，也實在很難解釋台北這破爛天氣，是怎麼剛好在昨天擠出一個陽光普照給Alex的？」話題瞬間在 Threads 上炸開。

有網友在 Threads 表示，他早上出門一看天氣，忍不禁困惑，「無神論如我，也實在很難解釋台北這破爛天氣是怎麼剛好在昨天擠出一個陽光普照給Alex 的？」

貼文一出引發熱議，許多人也共鳴，「完全無法解釋昨天那場堪稱奇蹟的陽光。不如說是眾神送給來賓與Taiwan、最體面的一份見面禮」、「星期六還下雨洗乾淨101，星期日剛好出太陽大家一同欣賞」、「風速也很給力，賈董爬上去避雷針那天感覺要被吹走了，但Alex可以穩穩的站在圓球上自拍。」

還有網友直呼神奇，「而且光復南路以東的信義區一直都是雨都，這真的是老天保佑」、「甚至下午就陰天了，原本看氣象預報是早上陰天飄雨，下午晴天，我還在擔心，結果天氣直接反轉，太神奇了」、「冬天還視線好到可以看到山的台北真的很扯。」

大票打趣　歸功「鳳梨的神秘力量」

其中，不少網友紛紛笑稱，是賈永婕有拜鳳梨的關係，「我猜就是那一顆旺來，到底是在101哪一個專櫃買到的鳳梨？」「謝謝鳳梨」、「鳳梨的神秘力量」、「以後台灣人祈禱晴天是拜鳳梨」、「放了鳳梨又放了乖乖，老天爺都不得不放晴天了」、「是鳳梨，他們拜了鳳梨。」

有趣的是，賈永婕活動後發的感謝文中，除了一一點名感謝台北市政府、交通部、民航局、警察局，以及行天宮、松山慈惠堂、信義區土地公、天公、諸佛菩薩，當然還有那顆引發話題的「神奇鳳梨」。

今入夜2地雨變大　周四清晨「最冷剩10度」
快訊／北韓朝日本海發射疑似彈道飛彈
尾牙被逼表演！Z世代不忍「提問1句」嚇歪高層　公司秒改制度
水戰船故障！2國小童機警比劃「540」求救
年銷上億份！好市多烤雞「大翻車」　1原因在美挨告了
何健麒前女友爆「警方已證實他吸毒」！　怒：替被他傷過的女生討

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

擔心霍諾德爬101很危險！Cheap引「1數據」

擔心霍諾德爬101很危險！Cheap引「1數據」

長期關注台灣交通議題的YouTuber Cheap，近日針對全球知名極限攀岩家霍諾德（Alex Honnold）徒手攀登台北101一事發表看法。Cheap透過數據分析，比較攀登台北101失手與台灣交通意外的機率，直言霍諾德攀爬101其實「比出門買豆漿安全」，並諷刺台灣交通環境如同「地獄級難度」。貼文曝光後，引起討論。

霍諾德粉絲受訪　網驚：台人母語英文？

霍諾德粉絲受訪　網驚：台人母語英文？

霍諾德爬101「她蹲窗邊」挨批！女學生道歉

霍諾德爬101「她蹲窗邊」挨批！女學生道歉

霍諾德登頂後「賈永婕認了抱怨一件事」

霍諾德登頂後「賈永婕認了抱怨一件事」

嗆卓榮泰稱「台灣101」吃飽太閒　羅智強：陳致中要不要改名陳致台

嗆卓榮泰稱「台灣101」吃飽太閒　羅智強：陳致中要不要改名陳致台

台北101霍諾德天氣奇蹟鳳梨賈永婕

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果
Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

