只有霍諾德爬101時好天氣！台北人出門傻了：實在很難解釋

攀岩大神霍諾德（Alex Honnold）25日成功徒手登頂台北101，掀起台人熱論。就有網友忍不住直呼，「無神論如我，也實在很難解釋台北這破爛天氣，是怎麼剛好在昨天擠出一個陽光普照給Alex的？」話題瞬間在 Threads 上炸開。

有網友在 Threads 表示，他早上出門一看天氣，忍不禁困惑，「無神論如我，也實在很難解釋台北這破爛天氣是怎麼剛好在昨天擠出一個陽光普照給Alex 的？」

貼文一出引發熱議，許多人也共鳴，「完全無法解釋昨天那場堪稱奇蹟的陽光。不如說是眾神送給來賓與Taiwan、最體面的一份見面禮」、「星期六還下雨洗乾淨101，星期日剛好出太陽大家一同欣賞」、「風速也很給力，賈董爬上去避雷針那天感覺要被吹走了，但Alex可以穩穩的站在圓球上自拍。」

還有網友直呼神奇，「而且光復南路以東的信義區一直都是雨都，這真的是老天保佑」、「甚至下午就陰天了，原本看氣象預報是早上陰天飄雨，下午晴天，我還在擔心，結果天氣直接反轉，太神奇了」、「冬天還視線好到可以看到山的台北真的很扯。」

大票打趣 歸功「鳳梨的神秘力量」

其中，不少網友紛紛笑稱，是賈永婕有拜鳳梨的關係，「我猜就是那一顆旺來，到底是在101哪一個專櫃買到的鳳梨？」「謝謝鳳梨」、「鳳梨的神秘力量」、「以後台灣人祈禱晴天是拜鳳梨」、「放了鳳梨又放了乖乖，老天爺都不得不放晴天了」、「是鳳梨，他們拜了鳳梨。」

有趣的是，賈永婕活動後發的感謝文中，除了一一點名感謝台北市政府、交通部、民航局、警察局，以及行天宮、松山慈惠堂、信義區土地公、天公、諸佛菩薩，當然還有那顆引發話題的「神奇鳳梨」。