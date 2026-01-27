海南商用火箭發射場預購未來三年內發射燃料　採購計劃豪擲11.17億

▲海南商業航天發射場。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

海南商業航天發射場近日公佈未來三年發射燃料採購計劃，將預購液氧液氮、氦氣及液態甲烷等關鍵物資，總預算約2.47億元人民幣（約11.17億元新台幣），服務期自2026年4月起至2028年3月止。相關招標案由海南商發對外發佈，顯示出該商用發射場已提前為後續密集發射任務佈局。

《澎湃新聞》報導，據統計，採購項目中，液氧液氮預算金額1.26億元（人民幣，下同），氦氣預算金額7666.65萬元，液態甲烷預算金額4441.44萬元，合計約2.47億元，服務期為2026年4月1日至2028年3月31日止。

海南商業航天發射場自今（2026）年起，已完成2次發射任務，分別於1月13日及1月19日使用長征八號甲與長征十二號運載火箭，將多組低軌衛星成功送入預定軌道。截至目前，該發射場累計已完成12次發射任務。

官方數據顯示，大陸商業航天於2025年完成50次發射，佔整體發射總數逾半，其中，海南商業航天發射場投入使用並實施9次發射，隨著大型衛星星鏈加速組網，海南商業航天發射場已進入常態化運行階段。

海南商業航天發射場由海南商發投資建設與營運管理，選址文昌，具備低緯度與臨海運輸等條件。依既定目標規劃，2026年全年預期完成20發以上任務，並同步推進二期、三期工程及測控與海上回收系統建設，逐步提升發射與保障能力。