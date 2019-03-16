花蓮運動賽事滿檔　徐榛蔚加油打氣每場走透透

▲徐榛蔚出席縣長盃三級棒球錦標賽，與小小棒球選手打棒球同樂。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣長徐榛蔚16日馬不停蹄先後前往花蓮高中、美崙田徑場、國福棒壘C球場與吉安國中，親自出席縣長盃羽球錦標賽、縣長盃中小學聯合運動會田徑錦標賽、縣長盃三級棒球錦標賽以及童軍節慶祝大會活動，以實際行動為花蓮的新生代優秀選手加油打氣，她期許所有選手們持續努力，在體育界能再創佳績，為自己也為花蓮爭取榮耀。

徐榛蔚表示，希望花蓮的孩子們培養德、智、體、群、美，五育並重今天除了縣長盃羽球、田徑與棒球外、還有國際龍舟節近百隊選手齊聚鯉魚潭，文藝活動有國高中作文、散文寫作比賽。

▲徐榛蔚到美崙田徑場與參賽選手們合影。

來到美崙田徑場，徐榛蔚關心田徑場周邊的設備以及孩子們比賽用的裝備是否舒適，她說，將爭取花東基金來改善場館的基礎設施，提高孩子們練習環境的安全性是首要考量，此外選手比賽用釘鞋，費用不菲，將依照太平洋國際龍舟賽的模式，爭取企業贊助，讓儲備選手能有好的訓練裝備。

花蓮縣田徑重點發展在短、跳、跨三大項目，縣長盃中小學聯合運動會田徑錦標賽是全中運及全小運的前哨戰，更是各校選拔菁英選手重要賽事，今年國小六年級有兩位傑出的短跑選手，海星國小叢瑋緗於107年兩場全國賽事，60、100、200公尺，創下四項破大會紀錄，摘下4面金牌選手，志學國小林恩佑為107全國原住民中小學田徑錦標賽，100、200公尺摘下兩面金牌，成績穩定進步，更是花蓮縣未來重點培育選手之一。

▲徐榛蔚參加童軍節大會。

徐榛蔚表示，花蓮不只是體育的搖籃，更是棒球的故鄉，每一個孩子都是花蓮之光，她也祝福孩子們，打得開心、快樂，隨後，徐榛蔚坐在場邊一起看小朋友的球賽，並為孩子們打氣、加油，預祝小選手奪得佳績。

在童軍節慶祝大會上，徐榛蔚說，每年的童軍大會，花蓮縣都有優異的表現，上周到壽豐鄉參加植樹節，看到小小童軍們一起栽植樹苗時，深受感動，不只看到了花蓮，也看到了台灣未來的希望，希冀花蓮童軍的力量能延伸到國際，讓花蓮揚名海外。