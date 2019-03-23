2018學年度全國學生音樂比賽　新竹市勇奪12項冠軍

▲培英國中管樂團也在本次比賽中拿下好成績。（圖／新竹市政府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

長達18天的「2018學年度全國學生音樂比賽」北區團體決賽日前圓滿落幕，新竹市派出66隊團體參賽，表現優異不負眾望，合計有22隊榮獲特優、43隊優等以及1隊甲等，其中更有12項獲全國第一再創歷史佳績，各類組精湛的音樂軟實力令評審肯定。

2018年北區團體賽共10縣市，合計878隊，約2萬8千130名學生角逐桂冠，新竹市表現不凡，在眾隊伍中脫穎而出，獲第一名成績項目的有：水源國小國樂合奏A組、培英國中管樂合奏B組、培英國中女聲合唱國中組、建華國中鋼琴五重奏A組、竹光國中行進管樂70人以下、建功高中銅管五重奏B組、新竹高中口琴合奏高中職組、國立科學工業園區實驗高中弦樂四重奏B組、清華大學銅管五重奏A組、國立科學工業園區實驗高中木管五重奏B組、國立科學工業園區實驗高中混聲合唱高中職組、新竹高中男聲合唱高中職組。

▲培英國中合唱團比賽情形。



其中培英國中除管樂合奏已連續三年獲全國特優第一名的佳績外，2019年女聲合唱更為新竹市摘下全國特優第一的冠軍獎座，是女聲合唱項目十年來新竹市最好的成績。培英國中丁淑觀校長表示，回首管樂團草創期，是孩子們到處招募團員、借樂器、借場所練習，因孩子們的熱情感動了大家，讓全校親、師、生一起動了起來，也讓各項音樂社團活動更加蓬勃發展，此次得獎特別感謝指導老師、學生的努力以及行政同仁跟家長們的支持，相信培英已一步一腳印踏實地札下基礎，未來將會實現每一屆團員們的音樂成就。

「皇天不負苦心人，成軍三年竹光行進管樂終於全國特優第一了。」校長潘致惠表示，這是竹光孩子們烈日酷暑、雨淋低溫下揹著樂器、拋接揮舞大旗下的苦練成果，更是支持大多數無學習樂器背景孩子持續參與行進管樂的最大激勵。升上九年級的前隊長鄭子綸及謝承澤說：「雖然九年級退役了，但心裡總是放心不下學弟妹，這個團是我們最重要的國中回憶，也是榮譽。」

▲竹光國中管樂團行進比賽情形。

市長林智堅肯定參賽團隊及選手的投入和表現，更鼓勵所有學子持續精實躍進，期待2020年全國學生音樂比賽再寫下一頁頁光榮歷史，為新竹市再創另一波成績高峰。全國學生音樂比賽個人決賽項目自3月18日至3月31日於嘉義縣舉行，各項賽程、地點及成績均可於「全國學生音樂比賽」網頁查詢。