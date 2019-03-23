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「竹塹消防」特刊熱力發行　消防弟兄英勇身影吸睛

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▲「竹塹消防」特刊熱力發行　消防弟兄英勇身影吸睛。（圖／新竹市政府提供）
▲「竹塹消防」特刊熱力發行，消防弟兄英勇身影吸睛。（圖／新竹市政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市消防局20週年「竹塹消防」特刊發行了！有別於過去風格，20週年刊採簡潔明亮的設計，封面更是將本市消防博物館，採手繪風方式呈現給大眾，封底則是歷年來消防及義消「楷模」，特刊內更向市民介紹竹市消防隊的幾項創舉，包括四年六萬顆住警器成功降低火災傷害，「火災鑑定實驗室」引進新儀器後破案率百分百，盼透過特刊，讓更多市民認識消防弟兄默默守護市民的每日工作。

20週年刊採簡潔明亮的設計手法，封面主角是前身為日治時期消防警察隊的消防博物館，以手繪風方式呈現呈現復古懷舊風情。內容除記載107年間各項消防業務、創新表現，也記錄過去20年來消防人力、預算、車輛及各項消防勤務等公開透明數據，而封底設計則引用消防人物大事記的概念，完整收錄自民國84年後新竹市消防局同仁及義消夥伴，榮獲全國消防楷模菁英回顧。

▲「竹塹消防」特刊熱力發行　消防弟兄英勇身影吸睛。（圖／新竹市政府提供）

消防局長李世恭表示，「竹塹消防」創刊於88年11月，年年出版，2019年內容主要針對消防與防災重要勤務工作紀實，如承接新竹科學園區消防安全業務、推動家戶安裝「住警器」、全國義消競賽勇奪全國八連霸、成立本市義消特搜隊、縝密規劃本市災害防救及演習，更有全頁「年度大事記」，詳細記載一年來的消防大小事。

特刊中幾項引人注目的案例包括，消防局2016年來推動四年六萬顆住警器安裝計畫，至2019年3月已安裝近五萬顆，安裝比率達83%，成功提醒住戶即早發現火災與逃生，將傷害減至最低；消防局2011年成立的火災鑑定實驗室，當時由國際刑事鑑定專家李昌鈺博士揭牌啟用，2017年更由林智堅市長編列270萬預算引進實驗室核心儀器「氣相層析質譜儀GC-MS」，至今破案率100%。

除此之外，2018年也成功爭取前瞻經費補助1億3千萬，未來新竹市消防教育訓練基地及消防博物館將應用目前最夯領先科技，包括VR、AR及MR 虛擬、擴充及混合實境多媒體技術，建置虛擬實境防救災訓練設施，高科技設施讓防救災訓練更創新、多元的境界，災時發揮救災戰力的最大效能。

本期消防特刊除分送全國各縣市消防局及消防、義消同仁收藏外，也同步刊登於「新竹市消防局」臉書粉絲專頁https://reurl.cc/ZeLV6，也歡迎市民朋友下載參考。

▲「竹塹消防」特刊熱力發行　消防弟兄英勇身影吸睛。（圖／新竹市政府提供）

▲開發虛擬實境救災訓練設施示意圖。

▲「竹塹消防」特刊熱力發行　消防弟兄英勇身影吸睛。（圖／新竹市政府提供）

▲火災鑑定實驗室全景。

▲「竹塹消防」特刊熱力發行　消防弟兄英勇身影吸睛。（圖／新竹市政府提供）

▲氣相層析質譜儀及使用情形。

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關鍵字：新竹市政府,竹塹消防,新竹市消防局,火災鑑定,住警器

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