管樂隊無懼泥地全力參賽　家長心疼：褲子送洗不知洗衣店收不收

▲比賽結束，選手褲子沾滿泥巴。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

107學年度全國學生音樂比賽南區管樂決賽，9日在嘉義縣舉行，由於下著雨，在屏東縣私立南榮國中出場時，場地已泥濘不堪，部分出現積水現象，而管樂隊的定音鼓因淋雨已發不出聲音，但鼓手仍使盡全力施打，彈出水花，有的滑倒又馬上起身，加入比賽行列，讓在臉書看直播的家長感動萬分卻又心疼不已，最後該校獲得評審93.083的最高分，等於特優組第1名。

有家長在學校臉書留言，「看到直播影片中，孩子滑倒又趕快爬起來的畫面 真是心疼，但也感到無比驕傲，真的是『我南榮，我驕傲』。」

▲▼比賽時情景。

這場音樂比賽南區決賽，有寶桑、梅山、朴子、南榮、白河共5所國中參加。受鋒面南下影響，昨天嘉義地區下雨。比賽依計畫照常進行。

▲▼比賽成績與比賽進行。

在南榮國中進入會場比賽時，場地已積水，家長透過學校的臉書直播看到孩子無畏雨勢及場地泥濘不堪，認真、賣力比賽，感動不已。紛紛留言「謝謝校長。感謝學校讓孩子有這樣的鍛鍊機會與成長。雖然定音鼓已經淋雨發不出聲音，她還是使盡力氣奮力打出美麗的水花，彥妤說至少要有氣勢。所有的孩子都很盡責，家長們都很感動」。

有人說「當亮紫的上衣變成靛紫，白褲染上咖啡色，他們的步伐仍然抖擻，這是南榮管樂精神！」、「屏東的孩子，真的不怕風、不畏雨，當銅管、木管齊奏，當打擊帶動舞步，當隊長與定音鼓聲引導隊形行進，孩子阿！你們融化了我的心！」。

「雨勢與鼓槌齊發....態勢與勇氣飛揚」、「教育是這樣的可貴 環境與愛 交織的記憶與力量」、「再大的雨，是打不倒南榮的啦」。有家長還幽默地說「褲子送洗，不知道洗衣店收不收？」

評審給南榮國中節奏、速度掌握精準、圖形完成完成度高、舞蹈設計活動生動、旗隊動作整齊劃一等評語，獲得93.083的最高分，讓全校師生激動不已。