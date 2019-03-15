清大校園徵才登場　易享科技100K徵軟體開發千里馬

▲清大校園徵才即將登場，知名企業開出10萬高薪搶軟體開發工程師。（圖／清大提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

清華大學15日舉行「2019年清華career校園徵才博覽會」，將有290個攤位共襄盛舉，總計1萬7千個工作機會釋出，邀請各地的在學生、新鮮人、轉職者來參與這場就業博覽盛會，求得「好薪情」。

清華大學表示，本次活動攤位數創歷年新高，各科技大廠、新創企業如台積電、聯電、鴻海、聯發科皆開出高薪職缺，易享科技MixerBox更大方開出上看10萬的起薪，要徵募軟體開發人才，而外商企業如美光、金士頓、艾司摩爾ASML 及旗下漢微科等，也開出近5百個工作機會。

請繼續往下閱讀...

清華大學說明，除科技業如往年參與熱烈，多家知名金融企業及文教服務企業也積極加入徵才，就是看準了清大與竹教大併校後人才更加多元，要搶招科管、教育領域的新鮮人。例如兆豐、華銀、玉山及合庫等大型行庫釋出近2千個職缺，起薪最高達7萬元，還吸引到「為台灣而教」、「均一平台」教育基金會、康橋國際學校等文教服務企業參與徵才。

▲2017年企業徵才現場活動人潮。

▲以插圖及手作小物吸引到6千個粉絲頁按讚追蹤的「使大毛」小姐也在擺攤行列。（圖／翻攝使大毛臉書）

清大學務長謝小芩指出，本次邀集到多位創業有成的校友回母校徵才，包括以「理財機器人」在新創圈打響名號的「TradingValley」，及現為兩岸最大活動平台的「活動通Accupass」。本次就博會首設「手作創業平台」，由在校生及畢業校友設攤，其中以插圖及手作小物吸引到6千個粉絲頁按讚追蹤的「使大毛」小姐也在擺攤行列。謝小芩期許本活動除了提供就業媒合外，也能讓有志投入新創事業、手創工作的青年朋友，獲得更多借鏡與啟發。

勞工處黃錦源處長說明，繼本活動之後至5月8日止還有3場次的校園就業博覽會，將在元培、中華、玄奘大學接力舉行，非常歡迎即將畢業的新鮮人和青年朋友把握機會，踴躍參加。