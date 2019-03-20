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賴神打「陳定南牌」　陳定南遺孀：以最大的祝福來祝福他

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▲▼行政院前院長賴清德18日上午參訪宜蘭三星鄉陳定南紀念園區，緬懷他從政「啟蒙老師」陳定南。陳定南遺孀張昭義以最大的祝福祝福他。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼行政院前院長賴清德，20日上午參訪宜蘭三星鄉陳定南紀念園區，緬懷他從政「啟蒙老師」陳定南。陳定南遺孀張昭義以最大的祝福祝福他。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

角逐民進黨總統提名的行政院前院長賴清德，20日打出「陳定南牌」，他參訪宜蘭陳定南紀念園區時強調，要承擔責任並不是他個人有辦法，除需要廣大民眾一起來幫忙、共襄盛舉，精神層次的力量更加重要，所以除了一方面緬懷陳定南對台灣的貢獻，感謝陳定南對他的啟發以外，也想要在紀念館感受陳南定的精神，讓他有更多的力量，在後續的力量能夠持續勇往直前。

賴神20日參訪宜蘭陳定南紀念園區時，陳定南遺孀張昭義表示，百年來 台灣經過戰爭與政治的洗禮，現已經走到另一階段，將來何去何從，是很多人關切的課題，人民到底需要什麼？政府到底能給人民什麼？這考驗每一個政治領袖的智慧。

而賴清德出生於礦工的家庭，經過一段奮鬥的歷程，她相信那是很艱難的一段歷程，但是成為醫生，她相信來自社會最底層更能夠苦民所苦，先天下之憂而憂，所謂良醫興國，任內用新思維，新作風，讓國人耳目一新，現在很多人對賴清德有更高的期待，她以最大的祝福祝福他。

賴清德說，登記黨內總統初選，要承擔責任並不是他個人有辦法，除需要廣大民眾一起來幫忙、共襄盛舉，精神層次的力量更加重要，所以除了一方面緬懷陳定南對台灣的貢獻，感謝陳定南對他的啟發以外，也想要在紀念館感受陳南定的精神，讓他有更多的力量，在後續的力量能夠持續勇往直前。

賴清德表示，如果有機會擔任台灣的總統，也會發揮清廉勤政愛鄉土的精神，來治理這個國家，讓國家繼續進步，讓人民得到最好的照顧。

▲▼行政院前院長賴清德18日上午參訪宜蘭三星鄉陳定南紀念園區，緬懷他從政「啟蒙老師」陳定南。陳定南遺孀張昭義以最大的祝福祝福他。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

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關鍵字：宜蘭,賴清德,張昭儀

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