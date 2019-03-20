綠委連署挺蔡英文　黃暐瀚：說說而已！賴清德出線將一面倒

▲蔡英文、賴清德。（合成圖／記者屠惠剛、徐文彬攝）

政治中心／綜合報導

前行政院長賴清德18日登記參選民進黨總統初選，正面迎擊爭取連任的總統蔡英文，賴清德宣布參選隔日，英系掌門人陳明文等22名民進黨立委連署「力挺蔡英文連任」。對此，資深媒體人黃暐瀚20日上午在廣播節目中表示，若賴清德出線代表民進黨參選，原本挺蔡英文的人，將會一面倒，改挺賴清德。

黃暐瀚表示，一旦賴清德在總統初選挑戰成功，民進黨4月17日初選結果是賴清德成為民進黨的總統參選人，那麼從4月17日到2020的5月20日，整整1年1個月又3天，蔡英文情何以堪？蔡英文將從4月17日開始成為跛腳總統；另外，民進黨的初選辦法是全民調，民調高的人出線機率高，賴清德還是很有優勢。

黃暐瀚指出，賴清德登記參選當天說基層非常焦慮，如果輸掉總統選舉，連立委席次都大幅衰退，國民黨將與大陸簽訂兩岸和平協議，賴清德稱自己有使命感，由此得知，賴清德並沒有說自己一定會贏，但承諾讓立委席次不要崩盤，讓民進黨立委在立法院成為一股力量，擋住兩岸和平協議，這是民進黨立委最愛聽的，也是賴清德最厲害的地方。

黃暐瀚認為，黨內支持蔡英文的人不代表反對賴清德，此時出面力挺蔡英文的人，都只是嘴上說說，總統初選若由賴清德出線，這些原本挺蔡英文的人，將會一面倒，改挺賴清德，賴神時代就來臨了。