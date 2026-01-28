游盈隆：中共介選感覺很嚴重　但政府沒找到很多證據證明

▲中選會主委被提名人游盈隆。（圖／記者徐文彬攝）

記者詹詠淇／台北報導

立法院內政、司法及法制委員會今（28日）聯席審查行政院函送的中央選舉委員會委員提名名單。民進黨立委吳思瑤詢問，認為在台灣，中共介選、境外勢力介選嚴重嗎？中選會主委被提名人游盈隆回應，「感覺上很嚴重，事實上政府沒有找到非常多的證據來證明它」，應該審慎。

立法院內政委員會和司法及法制委員會今（28日）聯席審查行政院函送中央選舉委員會委員提名名單，游盈隆為委員並為主任委員，胡博硯為委員並為副主任委員，黃文玲、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬及陳宗義均為委員，包括行政院秘書長張惇涵和被提名人們均出席。

民進黨立委吳思瑤詢問游盈隆，認為在台灣，中共介選、境外勢力介選嚴重嗎？游盈隆停頓數秒未回應，讓吳思瑤反問，「有這麼難回答嗎？」游盈隆才說，作為一個嚴謹的政治學者來講，「感覺上很嚴重，事實上政府沒有找到非常多的證據來證明它」，應該審慎。

「證據在這裡，看清楚」，吳思瑤直言，法務部公布中國介選選段，境外資金介選、網路選舉賭盤根認知作戰、假訊息操作，2024年依《反滲透法》等被偵辦的案件有117件、287人，這不是證據嗎？而國民黨主席選舉是自家人跳出來批評，她就不再贅述。

吳思瑤強調，中國介選變本加厲，包括南韓、加拿大、澳洲、美國、印度，各國都有，要料敵從寬、禦敵從嚴。她舉例，連美國這種民主國家，中國都可以利用製造假駕照方式，大量協助中國僑民投票，世界各國面對中國介選，都在進行ING的防範，「主委，我們不要掩耳盜鈴」。

吳思瑤也問到，現在都有民調禁制期，認為若要調整，同意嗎？調整到幾天是可以接受的？游盈隆說，為什麼不可？他接受調整至7天。吳思瑤表示，中國曾授意記者、退休教授捏造9次不實民調遭判刑，前立委張顯耀涉嫌受中國指示發布假民調介入選舉遭起訴。為什麼66%民主國家都有選舉的民調禁制期，就是要讓人民在冷靜時間不要受到任何可能被刻意操作的認知作戰來影響投票行為。

吳思瑤表示，現在禁制期是10天，她當然認為可以調整，但現在國民黨立委要調整成3天，太危險了。國民黨立委翁曉玲、傅崐萁提案修法為3天是否太短？游盈隆也說，「太短了」。

此外，吳思瑤也問到，對於國民黨提案修法《公投法》，要用公投複決來推翻憲判的看法。游盈隆則說，這會是一個高度爭議性的。