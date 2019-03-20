蔡英文21日登記總統初選　李俊毅建議跟賴清德見面「沒人穩贏」

▲左起為前行政院長賴清德、總統蔡英文、總統府秘書長陳菊。（資料照／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

前行政院長賴清德拋出震撼彈，正式投入民進黨2020初選，欲爭取連任的總統蔡英文則將在21日下午1點10分赴黨中央登記。前民進黨副秘書長李俊毅指出，以目前內部所掌握的情況，兩方其實是平分秋色，沒有人穩贏，建議蔡賴應該見個面。

賴清德18日宣布參選總統並領表登記黨內初選，表示316選舉結果雖然守住基本盤，但深刻感受到民進黨的處境仍然極其艱困，決心力挽狂瀾，選擇承擔責任；蔡英文選在21日出訪南太平洋友邦親自登記參加初選。

李俊毅在政論節目上說，現在大家都不想讓別人喬，勢必要初選，「那兩邊的支持度，以我們現在掌握的情況來看，是平分秋色，沒有人穩贏的。」

李俊毅認為，若兩人差距懸殊的話還好處理，因為一翻兩瞪眼，如今五五波反而更危險，「如果選出來如果49比51，那輸的那49，要不要吞下去？當事人能不能穩定這個情緒？這都是困難的事情」。

李俊毅建議，蔡英文出訪前要跟賴清德應該見個面，「賴清德不見，賴清德輸」，若真的無法勸退其中一方，「那我們這個選舉，要有一定的約束，我們要帶動我們的支持者在初選後怎麼做，這個是很大的一個穩定。」