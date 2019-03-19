撞見女友床戰舊愛　綠帽男殺情敵重判13年定讞

▲新竹謝姓男子撞見女友床戰舊愛，憤而出手毆打，最後殺死情敵遭重判13年。此為示意圖。（圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

新竹縣謝姓男子2016年晚間返回家中，竟當場撞見女友與前男友在床上激戰。謝男與情敵口角，雙方動刀大打出手，謝男持刀刺死對方。一審將他重判13年，二審改輕判有期徒刑5年10月，更審又重判13年。案經上訴，最高法院19日駁回上訴定讞。

判決指出，從事裝潢的謝男與失業的賈姓女友在新竹縣湖口鄉同居2年多。案發於2016年8月底晚間10點多，謝男返回同居住處，竟在門口就聽見男女交歡的聲音，開門一看，發現女友正與前男友杜姓男子激戰。謝男怒不可遏，大喝「我給你5分鐘穿衣服穿褲子」後，隨即走出門外等候。

2分鐘後，謝男走回家中，妒火中燒，出手毆打女友，一旁的杜男已經穿上褲子，竟挑釁回說：「賈女是我的人」、「你不用再打她了，你打她幹嘛，你不要還我」2人發生口角，大打出手。混亂中，謝男取出家中的尖刀，朝杜男腹部一刀刺入，杜男送醫後不治。至於謝男則是殺人後，委請朋友報警自首。檢方依殺人罪對他提起公訴。

一審依殺人罪將謝男重判有期徒刑13年。上訴二審後，高院認為謝男構成「義憤殺人罪」，另外高院也認為謝男符合自首要件，因此改輕判5年10月。案經最高法院撤銷發回，更一審又改認定謝男犯殺人罪，仍重判13年。全案再上訴最高法院，最高法院19日駁回上訴定讞。

