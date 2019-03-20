宜蘭捕獲4米長超級大白鯊　圍觀民眾：這麼大好嚇人！

記者游芳男／宜蘭報導

在宜蘭東澳海域進行水上休閒活動的遊客要注意了！有超級大白鯊出沒，日後在此海域戲水要小心安全！。宜蘭漁民20日在東澳海域捕撈作業時，意外的捕獲到一尾體長超過4公尺、重量1千170公斤的大白鯊，大白鯊被運到蘇澳區漁會第3魚市場拍賣時，圍觀遊客說：「這麼大、好嚇人！」。

▲20日宜蘭漁民，在東澳海域意外捕獲一尾長超過4公尺、重量1千170公斤的大白鯊，大白鯊被運到蘇澳區漁會第3魚市場拍賣。（圖／讀者提供）

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宜蘭漁民20日在東澳海域捕獲的這一尾大白鯊，經丈量體長約4.2公尺，重1千170公斤。漁民表示，當時在東澳海域意外捕到這尾龐然大物，大白鯊上鉤時是不斷在海面翻滾試圖扯斷繩具來脫逃，他們是歷經幾翻折騰，才將大白鯊硬拖回港內並動用機具吊上岸。

大白鯊被運往蘇澳區漁會第3魚市場拍賣，最後以每公斤以50元賣出，蘇澳區漁會魚市場罕有這麼大尾的大白鯊進場拍賣，吸引許多人圍觀，圍觀遊客說：「這麼大、好嚇人！」。

超級大白鯊現蹤，漁市場內是議論紛紛，因為宜蘭海上運動盛行，東澳海域竟有大白鯊出沒，往後在宜蘭戲水要更加謹慎！

漁民在東澳海域捕到這尾龐然大物，消息傳出後，眾人議論紛紛，直指宜蘭海上運動盛行，如今有大白鯊出沒，往後戲水要更加謹慎！