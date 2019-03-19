急煞逼車畫面曝！「他擋道不讓路」　運將狂追男大生1.5公里　

記者陳玉／台中報導

邱姓大學生18日中午騎車上課途中與黃姓運將發生行車糾紛，黃男先沿途逼車、急煞追逐近1.5公里，最後更持棍追入學校地下機車停車場，誇張行徑引起撻伐！有網友將運將逼車畫面於19日PO網，從畫面可見黃男沿路不斷左右「擺盪」緊逼在男大生後方，隨後又朝男大生左方逼近，相當驚險；黃男到案說明，稱全是男大生「擋道不讓路」，說自己很生氣但也知道持棍衝入停車場行為不當，警方將依恐嚇危害安全罪將其送辦。

▲小黃運將惡意逼車畫面曝光！（圖／翻攝自臉書《台灣職業駕駛違規肇事資料庫》，下同）



▲小黃運將屢次惡意逼車，男大生伸手拍了引擎蓋，示意距離太近了。



據影片可見，黃姓運將先是尾隨騎機車的男大生，隨後緊逼在男大生後方，想要逼男大生停車，後來計程車真的太靠近機車，男大生伸手拍了引擎蓋，示意距離太近，未料黃男更不罷休，2度用車身攔路，男大生不理會繼續騎進學校地下機車停車場，黃男竟將計程車停在入口處，持棍徒步繼續追下去，黃男見停車場內人多，只對男大生叫囂幾聲後隨即離去。

▲小黃運將隨後用車身想要攔車，但男大生不理會繼續往前騎。



男大生在18日下午5點多已到警局報案提告，同日晚間7點黃姓運將也到案說明，他向警稱，因男大生擋道不讓路，他才會逼車、急煞想要攔車，但對於持棍行為否認恐嚇，但自知自己理虧，不應該持棍衝入學校停車場內。警方表示，據影片中黃男惡意逼車等行為，還需在釐清是否可用道路交通管理處罰條例開罰，而黃男涉嫌恐嚇危害安全罪，將於2天內送辦。