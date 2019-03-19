女檢座命令被告張腿揉乳「下面溼溼」採證　地檢：不構成性騷

▲檢察官莊珂惠被告性騷擾。（圖／翻攝自彰化地檢臉書）

地方中心／彰化報導

2018年彰化一名黃姓女子控訴彰化地檢署檢察官莊珂惠為了蒐證，竟命她全裸、兩腿張開接受拍照，還揉她的左右乳，導致下體流出分泌物，涉及性騷擾，院檢雙方當庭爭執，被女檢當場開嗆「你是腦袋不清楚」，且拒絕道歉，差點遭依侮辱公署當庭逮捕，不過法官陳彥志認為不需羈押，諭令交保。

根據彰化地方法院2018年度自字第2號內容，被告莊珂惠偵辦一起妨害家庭通姦案時，2018年4月24日偵查庭訊問被告黃姓女子時，將黃女帶至檢查室勘驗身體，命自訴人全身赤裸、兩腿張開，並指示女法警重複拍攝自訴人私處，被告並親自對自訴人由腋下揉捏自訴人左右乳房，致自訴人下體流出分泌物，宛如三級片。

莊珂惠透過彰化地檢署襄閱主任檢察官黃淑媛轉述指出，該勘驗行為是根據告訴人之申請，告訴人書狀曾提到被告身體特徵，檢方認為偵查必要需要勘驗，而當天也確實先找過女法醫，因女法醫公出，因此找女法警勘驗；莊珂惠並指當時並無命黃女全裸，因當時天氣較冷，勘驗上半身時，下半身並未裸露，勘驗下半身時，上半身並無裸露，且當事人確實有通姦事實，該案件也已經起訴。

彰化地檢署襄閱主任檢察官黃淑媛表示，彰檢3月12日依「法務部與所屬各機關性騷擾防治申訴調查及懲處處理要點」規定，由4位署內委員及2位外部委員召開性騷擾申訴處理調查小組會議進行討論，語會的委員一致認為，莊珂惠對申訴人所為之身體勘驗程序，係因調查證據及犯罪情形須行之偵查手段，申訴人在勘驗前與勘驗中，均未明示拒絕，且均予配合，其辯護人在實施勘驗前之偵訊中亦無反對之意思表示，顯無違反申訴人意願之情形。且實施勘驗之莊檢察官及協助勘驗之法警均為女性，與刑事訴訟法第215條第3項：『檢查婦女身體，應命醫師或婦女行之。』規定符合。」，非屬騷擾防治法規定之性騷擾案件，而全數決議通過不予受理。



莊珂惠為東海大學法律研究所畢業，司法官訓練所47期結業，莊珂惠畢業於東海大學法律研究所，曾任雲林、嘉義地方法院檢察署候補檢察官，現任彰化地方法院檢察署檢察官，強力打擊排放有毒廢水的電鍍業者，也因偵辦多起菜脯添加物案件，被封為「菜脯公主」；2011年，莊珂惠還與時任斗南警分局長的陳吉政譜出一段相差9歲的忘年戀曲，2人最後也步入禮堂，成為一段佳話。

【其他新聞】



►女檢採證女疑犯竟命全裸張腿、揉乳 法務部長下令清查



►彰化院檢互槓／承審法官換人 性侵被告交保金多6萬還是沒羈押