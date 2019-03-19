FRIDAYS驚傳偷拍！藏行車記錄器拍10多人　女同事「黑絲美腿」入鏡

▲FRIDAYS驚傳偷拍，警方在董姓員工家中搜出充滿同事更衣畫面的500G硬碟。（圖／翻攝Google map）

突發中心／台北報導

知名美式餐廳TGI FRIDAYS古亭店驚傳員工涉嫌偷拍案件，一名經理在更衣室的置物櫃中發現一個正在錄影中的行車記錄器，驚覺遭人偷拍，立刻報警。警方獲報後展開調查，發現是店內一名董姓男員工所為，便立刻前往董男住家搜索，果然找到一顆裡面全是同事更衣畫面的硬碟，董男事後也坦承犯行，台北地檢署18日將他依妨害秘密罪起訴。

董男在應訊時向檢方辯稱，因為家人身體不好，導致他壓力大，某日無意間將忘記關的行車記錄器放在置物櫃內，而錄下同事更衣的畫面後，就開始一連串的偷拍。

檢警到董男住家搜索時，找到一顆容量500G的硬碟，而裡面約有10多位男、女同事露出內衣、內褲及正在換衣服的過程，甚至還有一名女同事蹲在沙發上擦拭時的露出黑絲襪美腿的畫面，而這些受害人在得知遭偷拍後也堅持提告，另有2名女同事及其他男同事選擇原諒。

檢警在調查時還意外發現，董男在2017年9月至2018年1月間多次偷拍，2018年的5月至9月也曾犯案，而他事後坦承偷拍，因此18日被依妨害秘密罪起訴；至於董男偷拍女同事絲襪美腿部分，則因拍攝地點在餐廳，屬公共場所，也沒有拍攝到女子私密部位，因此獲不起訴。

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