賴清德2年前曾拜會　李登輝大讚：孝順又認真！台灣人的楷模

▲賴清德登記民進黨總統初選隔日，拜會李登輝。（合成圖／李登輝辦公室提供）

政治中心／綜合報導

前行政院長賴清德18日登記參選民進黨總統初選，正面迎擊爭取連任的總統蔡英文，賴清德宣布參選隔日拜會前總統李登輝，被外界解讀是為了尋求李登輝的支持。其實賴清德2017年剛接任行政院長時就曾拜會李登輝，當時李登輝曾大讚，賴清德是台灣人的楷模。

黃暐瀚20日上午在廣播節目大談賴清德登記黨內總統初選一事。黃暐瀚表示，賴清德2017年9月剛當上行政院長，第一個拜訪的對象就是李登輝，當時兩人會面完李登輝出來受訪，李登輝講到幾乎哽咽，李登輝說賴清德是一位非常認真、努力、孝順的政治人物，是台灣人的楷模；2年後賴清德想選總統，第一個尋求的奧援，還是李登輝。

賴清德這次拜訪李登輝，雙方閉門會談約50分鐘。李登輝辦公室在會面後發表簡短新聞稿表示，感謝賴清德的關心與探視，「在他休息的這兩個月中做出了參選的決定，相信是經過他審慎思考與智慧的抉擇；民進黨內各項機制民主的程度讓人羨慕與欽佩。」

李登輝指出，「距離2020總統大選時間，說長不長，說短不短，既然已完成登記，期勉賴院長好好利用這個機會，完整的、詳細的告訴台灣人民民進黨的存在價值，勇敢地說出國家未來的發展方向及如何增進人民的福祉。再次感謝大家對我的關心與祝福。最後祝福賴院長順利成功。」

▲李登輝發聲明稿。（圖／記者陶本和翻攝）